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【IT之家开箱】OPPO Enco Free真无线耳机图赏：单只重4.6g、两种佩戴形态

2019/12/26 16:41:59来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

在今天OPPO Reno3系列5G手机发布会上，OPPO还发布了一款Enco Free真无线蓝牙耳机。OPPO Enco Free是OPPO新兴移动终端事业部成立以来，推出的第一款真无线耳机，其具备蓝牙低延时双传、超动态扬声器、AI通话降噪等多重亮点。

IT之家已经提前拿到了这款产品，现在为大家带来热乎的开箱图赏。

在配置方面，OPPO Enco Free搭载了双ARM内核架构蓝牙芯片，采用最新的蓝牙双路传输方式，还加入了独创的左右耳信息纠错能力，可以减少蓝牙重传次数，进一步降低声音延时。

在手机和耳机之间的连接方面，OPPO设计了定制化的蓝牙编解码，进一步降低了蓝牙音频信号传输延时的时间。另外OPPO大幅优化系统处理游戏音频的延时，降至原来延时的1/4。经过在OPPO实验室环境下的测试，OPPO Enco Free连接OPPO Reno 3 Pro的实测延时数据为120ms。

同时，OPPO Enco Free单只耳机重4.6g，官方表示其是目前世界上首款使用超动态扬声器的真无线耳机。这颗扬声器搭配双磁路设计与FPC力臂平衡系统，还有行业首发的铝镁钛金属复合振膜。

OPPO Enco Free搭配特别定制的不同尺寸硅胶耳塞，可实现两种浅入耳式和半入耳式两种佩戴形式，此外，耳机还支持AI通话降噪与滑动触控，滑动触控可以调节音量、自由切换歌曲，耳机搭配耳机盒使用，可实现最高25小时的续航。

价格方面，OPPO Enco Free售价699元，恬白款、隐黑款12月31日正式开售，傲粉款将于明年2月14日情人节开售。

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关键词：OPPO EncoEnco Free真无线耳机

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