腾讯发布《腾讯游戏主播游戏安全管理规范》，打击直播开挂行为

IT之家12月27日消息 据腾讯游戏安全中心官方微博消息，为了营造更好的游戏直播环境，进一步规范腾讯游戏主播管理工作流程，腾讯游戏安全联合腾讯直播合作中心特制订《腾讯游戏主播游戏安全管理规范》。

规范显示，官方此举意在打击游戏主播使用第三方作弊工具破坏游戏环境的行为，玩家也可对游戏主播的违规行为进行举报，腾讯官方将对所有玩家的举报进行核实。

《腾讯游戏主播游戏安全管理规范》原文：

为了营造更好的游戏直播环境，进一步规范腾讯游戏主播管理工作流程，腾讯游戏安全联合腾讯直播合作中心特制订《腾讯游戏主播游戏安全管理规范》（以下简称“规范”）。

第一条

腾讯游戏主播应主动给玩家梳理榜样，积极倡导绿色公平的游戏行为，不得在腾讯游戏产品中使用任何第三方作弊工具（包括但不限于读取游戏数据、修改游戏内存、影响游戏正常运行等行为）破坏游戏环境。

第二条

游戏玩家观看游戏主播直播或录播过程中，如认为主播有违规作弊行为，可在发现该行为的一个月内进行举报；我们将本着实事求是、公平公正的原则，对所有玩家的举报进行核实。

第三条

当被举报主播确认有使用其他第三方作弊工具的，除了主播直播的作弊帐号会被永久封禁外，我们还将会根据情节严重程度对违规主播采取如下措施：

轻度违规——全网封禁直播1个月。

中度违规——全网封禁直播3个月。

重度违规——全网封禁直播1年至无限期。

第四条

关于误用插件类工具的情况，我们将会在确认插件类型、核查实际影响、确定为误用且收益、影响较小的情况下，视作轻度违规，予以口头+书面形式的警告。

第五条

短期内有多次轻度违规，则会被视作主观恶意使用第三方工具获取收益，违规主播将受到封号+禁播的处罚；短期内多次出现恶意使用第三方工具获取收益的，将视作严重违规，违规主播将受到全网封禁1年起至无限期的处罚。

第六条

被处罚的主播如对处罚结果和处罚力度存有异议，可按流程发起申诉；申诉处理流程如下：

1.主播在收到处罚结果后的5个工作日内，向所属直播平台发起申诉。

2.直播平台联系腾讯直播业务部进行申诉。

3.腾讯直播业务部联合腾讯游戏安全部门对申诉单进行审核。

4.审核结果将在7个工作日内反馈至直播平台和被处罚主播处。

第七条

基于腾讯游戏安全检测系统，和各渠道玩家举报信息，核实确认有违规行为的主播，我们在处罚后，也会将处罚名单公布在“腾讯游戏安全中心官网”“腾讯游戏安全官微官博”“直播业务部相关渠道”和对应的游戏官网。

附加条

第一条违规造成的影响大小、具体收益情况由腾讯方判定。

第二条封禁申诉和时长申诉需要自行准备相关证明材料，腾讯方不接收无理由申诉。

第三条申诉完成后，腾讯方不再接受二次申诉。