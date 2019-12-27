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基于华为云/鲲鹏处理器的FusionAccess UOS桌面虚拟机发布

2019/12/27 13:04:53来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月27日消息 近日，统信软件携手华为云FusionAccess桌面云打造了基于统一操作系统UOS的桌面云联合解决方案。该方案基于华为鲲鹏处理器和统一操作系统UOS，实现了软硬件层面自主创新，配置管理灵活高效，安全稳定。

▲手机访问FusionAccess UOS虚拟机

华为云基于鲲鹏处理器的FusionAccess桌面云解决方案实现了软硬件全栈端到端自主创新，以芯片级加密技术，端到端的容灾和备份，保障客户从资源到业务的极致安全。集中部署，可视化管理，使得运维效率提升5倍以上。

华为云自研HDP协议和鲲鹏处理器构筑了访问过程中极致流畅的显示画质和音视频体验；全面支持手机、Pad、便携等多样化终端随时随地接入办公桌面；通过芯片级加密技术、丰富的安全控制策略、水印、端到端的容灾和备份等功能保障客户从资源到业务的极致安全。

▲终端访问FussionAccess UOS虚拟机

▲FusionAccess 后台管理系统

统信软件旗下的统一操作系统UOS具有智能协同、美观易用等特点，系统内置统一应用商店，支持下载丰富的主流应用软件，包括文档处理、网络浏览、视频解码、即时通讯等应用体验出色，能够充分满足主流办公应用需求。

目前，统信软件已经和包括华为鲲鹏在内的6家国产CPU品牌开展了广泛和深入的合作，并与国内各主流整机厂商以及数百家软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作。

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关键词：UOS华为云操作系统

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