专访OPPO Reno3产品经理：Reno3系列主打5G视频手机，轻薄是核心方向

IT之家12月27日消息 12月26日，OPPO在杭州举办了Reno3系列5G手机发布会，正式发布了OPPO Reno3和OPPO Reno3 Pro手机，其中OPPO Reno3 Pro搭载了高通骁龙765G芯片，OPPO Reno3搭载了联发科MediaTek天玑1000L，均支持SA/NSA双模5G网络。

在发布会后的专访环节，OPPO产品经理陈汝轩、OPPO 5G专家夏炀接受了IT之家等媒体采访。

首先是针对大家关心的处理器选择问题，OPPO产品经理陈汝轩向IT之家在内的媒体进行了解答。从账面参数来看，Reno3搭载的联发科MediaTek天玑1000L性能要更优于Reno3 Pro的高通骁龙765G芯片，产品经理陈汝轩对此表示，OPPO不唯参数论，不只SoC或者其他的零件都有不止一个供应商，这是为了给用户更多的选择。此外，Reno3 Pro包括散热的提升、技术的提升、体验的提升，在很多地方都是Pro的，拿到手机体验一周就有结论了。

实际上，除了配置上的差异之外，OPPO Reno3 Pro在正面屏幕设计上和Reno3也有很大的不同，前者采用了成本更高，但手感颜值更好的曲面屏，从而让Reno3 Pro获得了更好的使用体验，其中最明显的一个特征就是轻薄。

据了解，OPPO Reno3 Pro在摄像头、屏幕和指纹模组等部件上，做了全面的轻薄化升级，机身厚度仅7.7mm，重量只有171g。这也是2019年，最轻薄的5G手机。

轻薄是Reno3 Pro除了双模5G之外最明显的特性。在采访时，陈汝轩向媒体表示，为了让Reno3 Pro更轻薄，设计团队付出了非常大的努力，光堆叠布板就修改了至少有三个月，这是我们的努力，不是妥协。

此外，OPPO Reno3系列继承了Reno2系列的视频超级防抖特性，并且在Reno3系列上OPPO带来了全新的视频超级双防抖体验，在前代技术的基础上，新增了广角镜头的超级防抖Pro模式，利用广角的大画幅来实现更加极限的防抖效果，取景画面面积比超级防抖增大了87%。

陈汝轩表示，关于防抖OPPO和业界最牛的防抖供应商一起合作，防抖算法由OPPO自研，在影像专利上，OPPO已经积累了5700+多件，其中授权了1500+多个。

今年以来，OPPO的节奏已经明显加快，从今年上半年首次发布Reno系列到现在，Reno已经更新迭代了三次，并且拥有多种型号，包括Reno10倍变焦版、Reno Z系列、Reno Pro、Reno Ace等等，如此高频的更新发布节奏，也让部分媒体产生了疑惑。据陈汝轩称，OPPO Reno的数字系列依然会是一年两代的发展，Reno3系列只是“提前”发布（其实你可以理解为Reno3是2020年Q1发布），是希望将5G体验更早的带给大家。

伴随着5G套餐正式商用之后，国内5G的发展似乎比大家想象的还要快一些，很明显这背后有着手机厂商的积极推动。Reno3系列两款手机，均支持NSA/SA 5G网络，Reno3系列还首发了QQ 5G 1080P高清视频通话以及5G+Wi-Fi双通道技术，5G移动网络和Wi-Fi同时工作，实现网速叠加，达到了当前智能手机可以到达的速度极限。

值得一提的是，OPPO Reno3首发了联发科MediaTek天玑1000L处理器，而天玑1000的首发同样是来自OPPO。明年上半年，首发搭载天玑1000的高性能OPPO 5G手机将正式和消费者见面，此外明年上半年，OPPO还将发布骁龙865的旗舰产品，OPPO智能手表也很快将和大家见面。