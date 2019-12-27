苹果市值接近1.29万亿美元，5G版iPhone 11S有望推升至1.7万亿美元

12月27日消息，据国外媒体报道，苹果公司股价从今年6月份开始不断上涨，周四收盘时已超过280美元，较6月初上涨了近70%，市值已接近1.29万亿美元，而在备受期待的5G iPhone的推动下，苹果市值在明年有望达到1.7万亿美元。

周四美国股市收盘时，苹果股价为289.91美元，较前一交易日收盘时的284.27美元上涨5.64美元，涨幅为1.98%。周四收盘时的苹果股价，较6月3日收盘时的173.3美元是高出了116.61美元，上涨67.29%。

按周四收盘时的价格计算，苹果公司的市值为12881.5亿美元。

苹果近期的股价上涨，很大程度是受明年将推出的5G iPhone的刺激。由于芯片等方面的原因，苹果未能在今年推出5G iPhone，但在与高通和解并达成多年的芯片供应协议和专利授权协议之后，分析师和研究机构普遍预计苹果在明年将推出多款支持5G的iPhone，其中在苹果产品预测方面有很高准确性的郭明錤，更是预计苹果在明年将推出5款新iPhone，下半年的4款全部支持5G网络，也将全部采用OLED屏幕。

作为苹果的拳头产品，iPhone近几年贡献了苹果过半的营收，是苹果重要的营收和利润来源，在很大程度上影响着苹果营收的高低，iPhone目前在全球也有上亿用户，等待升级5G iPhone的用户群体也相当庞大，因而5G iPhone方面的消息，还将推动苹果股价继续上涨。

此前也出现过iPhone重大升级的消息推动苹果股价大幅上涨的情况，最近一次是在2017年。

2017年恰逢iPhone推出十周年，当时市场普遍预计苹果在那一年会推出一款十周年特别版的iPhone，最初预计会命名为iPhone 8。在当年9月12日于新总部内的乔布斯剧院所举行的以“我们，家里见”为主题的新品发布会上，苹果公司推出了iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X三款新iPhone。iPhone X就是业界预期中的十周年特别版，在设计和屏幕方面都有明显变化，采用“齐刘海”的全面屏设计，屏占比更高，首次采用OLED屏幕，呈现更好的色彩效果，并改变了以往的指纹识别方式，采用面部识别，起售价达到了999美元，较以往的iPhone有明显提高，最高则是超过1000美元。

虽然2017年所推出的iPhone X，“齐刘海”的设计和凸起的后置摄像头可能并未达到部分消费者的预期，但还是有诸多重大的升级。而在iPhoneX推出之前，其将采用面部识别、OLED屏幕等方面的消息就已多次出现，摩根士丹利等投行的分析师，也预计有重大升级的这一款iPhone，将大幅提升iPhone的整体销量，不断出现的利好消息，也推动苹果的股价在2017年明显上涨。

在2016年的最后一个交易日，苹果股票收盘价为115.82美元，在iPhone X等新品发布的当天，苹果股票收盘价为160.86美元，不到9个月上涨38.89%。

而明年的5G iPhone，又将是iPhone发展过程中的一次重大升级，目前就已出现了诸多5G iPhone的消息，明年可能会更多，大概率会推动苹果股价上涨。

如果按照十周年特别版iPhone X推出之前的涨幅计算，股价从年初到发布会前上涨38.89%，就将推动苹果的市值上涨38.89%，按照这一涨幅，苹果的市值在明年5G iPhone推出之前就将达到17891.1亿美元。

当然，股价上涨38.89%、市值超过1.78万亿美元，只是参照2017年十周年特别版iPhone推出之前的变化，当时对iPhone的很多细节信息还只是预测，而明年的5G，已基本是确定的事情，不会有太大的意外，因而有可能推动苹果股价上涨更多。而如果苹果真如分析师们预期的那样推出多款有重大升级的5G iPhone，并且在推出之后销售火爆，在发布之后也有可能继续推动苹果股价上涨，市值也有可能会更高。

不过，在苹果的5G iPhone推出之前，任何事情都有可能发生，也不排除竞争对手在苹果之前推出更有竞争力的产品，进而削弱对5G iPhone的需求。在5G iPhone推出之前，也有可能出现影响苹果股价的不利消息，进而导致苹果的股价下滑，即使5G iPhone能拉动苹果的股价，也不一定能在今年年底的基础上上涨近40%。