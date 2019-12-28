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爱奇艺HD iPadOS版10.12.5内测版更新：新增支持分屏多任务

2019/12/28 9:40:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月28日消息 据IT之家网友反馈，近期爱奇艺HD迎来了iPadOS内测版本10.12.5更新，带来了对分屏多任务的支持，另外还修复了部分体验问题。

爱奇艺HD新增支持分屏多任务后，你就可以一边刷IT之家新闻，一边观看爱奇艺视频了。

爱奇艺HD iPadOS版更新频率还是比较频繁的，在今年11月底，支持了iOS 13以上Siri可以播放爱奇艺的视频，12月初支持了互动视频故事线全新升级和互动视频播放体验优化。

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关键词：爱奇艺iPadOS

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