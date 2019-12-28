12月30日起，重庆轨道交通全线网支持扫码过闸

重庆市交通局消息称，12月30日，重庆轨道交通全线网实现移动支付扫码过闸，届时乘客乘坐轨道交通出行时，无需提前购票，只需过闸机时提前打开相应手机App获取乘车码，直接扫码过闸机。该“乘车码”兼具轨道与常规公交支付功能，主城轨道交通、公交车实现“一码通乘”。

重庆交通移动支付扫码过闸系统支持官方App“渝畅行”、支付宝、微信、银联云闪付客户端。乘客需先下载这四种支付方式中的任何一种App获取乘车码。

目前，重庆轨道已开通里程达313公里，共有163个站、近1000台扫码闸机。为不影响畅通卡用户快速通过，移动支付扫码过闸将分两期进行。

第一阶段：2019年12月30日至2020年7月，为扫码过闸服务试运营初期。已运营的313公里和163个站点，以及年底即将新开通的16公里线路和站点，将同步开通扫码过闸。运营初期，每个站点至少“两进站通道、两出站通道”实现移动支付扫码过闸。

第二阶段，2020年7月前，已运营的全线网所有进出站闸机将完成扫码过闸功能改造。

据介绍，此次重庆轨道交通全线网实现的移动支付扫码过闸服务，采用“先检票、后付费”的运营模式，使用过程中，乘客要遵循“一人一码、一进一出、进出同码”的匹配原则。