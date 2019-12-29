2019游戏行业广告投入缩水14.68%，播放量下降近1/3

2019年（1月1日至12月8日），游戏行业在电视广告上的支出估计为3.196亿美元，比2018年同期下降了14.68%。随之而来的是广告播放（-27.84%）和电视广告印象指数（-16.10%）的下降。

PlayStation的预计支出为1.085亿美元，尽管它将预算减少了近一半（-45.51%），但与去年同期相比，它仍然是支出最高的品牌。另一方面，XBOX的电视广告支出在2019年呈爆炸式增长，增长了232.22%，达到约1亿美元——在电视广告印象指数方面，它无疑是最后的赢家（收入超过48亿美元，同比增长186.73%）。

尽管任天堂2019年的支出（估计为4600万美元）还不到PlayStation和Xbox的一半，它的广告产生了30.7亿次电视广告印象指数——这表明消费支出和印象的增长并不总是齐头并进的。关键的区别是什么？公司优先考虑的节目期间广告的相对成本。



Eports生活方式服务公司SubCountry的联合创始人兼董事总经理Ed Tomasi表示：“许多开发商正在将重点转向发布更多海量游戏体验上来，这意味着总体上发布的游戏会更少。”虽然社区仍然可以期待像NBA2K、FIFA和Madden这样的周期性体育游戏的发布，但这种向特许经营模式的整体转变，加上类似电影业的跨媒体体验，很可能会导致广告支出每年会出现更剧烈的波动。



体育和…《海绵宝宝》



不出所料的是，游戏行业在体育节目上的总支出保持最高，其中NFL遥遥领先（估计为6120万美元，比2018年增长14.62%）——几乎是NBA的两倍，是大学橄榄球的三倍。但在节目安排方面，花费最大的是在《海绵宝宝》播放期间，位居第五——主要由任天堂推动，在儿童系列剧期间花费了约708万美元的广告。相比之下，华纳兄弟游戏公司在《海绵宝宝》播放期间的支出排名第二，相对温和，为28.3万美元。



从印象来看，这份榜单与之相似，但在第三位出现了一个新名字：SportsCenter。而《海绵宝宝》在吸引最多人眼球的视频游戏广告节目方面仍然跻身前五名。



尽管，正如我们上面提到的，今年对该行业的总体印象有所下降，但在体育节目方面，包括NFL（今年增长27.37%，至18.5亿）、NBA（+15.59%，至12亿）、SportsCenter （+8.67%，至9.266亿）和大学橄榄球（+0.44%，至6.723亿），印象都有所增加。可怜的《海绵宝宝》是前五名中唯一出现下降的（-29.81%，至3.957亿人）。



2019年值得关注的广告



Xbox拥有2019年观看次数最多的游戏行业广告，这也是今年预算最高的广告：Gears 5的促销活动，以Evanacy的音乐为特色，该广告于9月初首次在电视屏幕上播出。这是唯一一个电视广告播放量超过10亿的行业广告，Xbox在其2948次播出中估计花费了2270万美元。尽管它在SportsCenter （275次播出），MLB Tonight（269次播出）和MLB棒球（130次播出）播出频率最高，但在NFL橄榄球（3.628亿电视广告印象）和大学橄榄球（1.02亿电视广告印象）期间获得的印象最多。这则广告还吸引了观众对Xbox的关注，iSpot注意力指数为141，这意味着它收到的中断次数比普通视频游戏广告少了41%。



PlayStation的花费（1880万美元）和印象（7.545亿）的头号广告现在成为了PlayStation的焦点中心，已经播放了2000多次，在SportsCenter上有226次播放——但我们再次看到，NFL足球在产生印象（9030万）方面领先。它的iSpot注意力指数为136（比普通视频游戏广告的中断次数少36%）。