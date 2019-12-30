全国铁路今起大调图，京张高铁正式开通运营

IT之家12月30日消息 今日零时起，全国铁路开始实施新的列车运行图。此次调图，调整了部分列车车次，进一步提升了春运期间的铁路运能，满足不同需要。

此外，北京至张家口高速铁路、张家口至呼和浩特高速铁路、张家口至大同高速铁路等新线路也将正式开通运营。新开通的成贵高铁今日实行最新列车运行图，其中开往上海、广州、厦门、昆明等方向的列车新增17对。

铁路调图安排：

西安将首次开行至厦门、大同、连云港、安庆4个新方向的高铁动车组列车。

合肥地区首次开通2对至太原方向的高铁，合肥至太原最快旅时6小时05分。

沈阳铁路首开沈阳至盐城、荣成，吉林至上海的高铁列车。

杭州东至成都东、杭州东至新乡东、杭州东至洛阳龙门、杭州东至亳州南首开直达高铁。

为满足长三角与华北地区大客流运力需要，增开经由京沪高铁去往华北方向的高铁列车6对。分别为上海～北京南G416/5次1对、上海～天津西G442/1次1对、杭州东～天津西G446/5次1对、宁波～北京南G420/19次1对、上海虹桥～济南西G2662/1次1对、上海虹桥～青岛北G2666/5次1对。

另外，西宁至上海的运行时间由原来的32小时29分，缩短至现在的30小时34分，压缩1小时55分；上海至西宁的运行时间由原来的31小时53分，缩短至现在的28小时29分，压缩3小时24分。

青岛至包头的一趟普速列车改直达，调整后单程运营时间压缩至少1.5个小时。