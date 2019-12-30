内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

全国铁路今起大调图，京张高铁正式开通运营

2019/12/30 7:12:19来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月30日消息 今日零时起，全国铁路开始实施新的列车运行图。此次调图，调整了部分列车车次，进一步提升了春运期间的铁路运能，满足不同需要。

此外，北京至张家口高速铁路、张家口至呼和浩特高速铁路、张家口至大同高速铁路等新线路也将正式开通运营。新开通的成贵高铁今日实行最新列车运行图，其中开往上海、广州、厦门、昆明等方向的列车新增17对。

铁路调图安排：

  • 西安将首次开行至厦门、大同、连云港、安庆4个新方向的高铁动车组列车。

  • 合肥地区首次开通2对至太原方向的高铁，合肥至太原最快旅时6小时05分。

  • 沈阳铁路首开沈阳至盐城、荣成，吉林至上海的高铁列车。

  • 杭州东至成都东、杭州东至新乡东、杭州东至洛阳龙门、杭州东至亳州南首开直达高铁。

  • 为满足长三角与华北地区大客流运力需要，增开经由京沪高铁去往华北方向的高铁列车6对。分别为上海～北京南G416/5次1对、上海～天津西G442/1次1对、杭州东～天津西G446/5次1对、宁波～北京南G420/19次1对、上海虹桥～济南西G2662/1次1对、上海虹桥～青岛北G2666/5次1对。

  • 另外，西宁至上海的运行时间由原来的32小时29分，缩短至现在的30小时34分，压缩1小时55分；上海至西宁的运行时间由原来的31小时53分，缩短至现在的28小时29分，压缩3小时24分。

  • 青岛至包头的一趟普速列车改直达，调整后单程运营时间压缩至少1.5个小时。

  • 调图后郑州东站站停列车共615列，与现图489列相比增加126列。调图后，郑州东站将增加开往盐城、连云港、日照西、淮安、宿迁、安庆、赣州西、瑞金等方向的高铁列车，郑渝、郑阜、京港高铁商合段三条高铁线路开行高铁列车124列，相较开通首月过渡时期增加40列。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：铁路

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有