3399元起，OPPO Reno3系列5G手机明日开售

IT之家12月30日消息 OPPO Reno3系列5G手机将于明日正式发售。其中，OPPO Reno3 Pro搭载高通骁龙765G芯片，内置集成SA/NSA双模5G网络模块。OPPO Reno3搭载联发科MediaTek天玑1000L，支持SA/NSA双模5G网络。

OPPO Reno3

OPPO Reno3采用6.4英寸水滴屏，拥有7.96mm机身厚度，通过低蓝光认证，搭载光感屏幕指纹3.0。

配置方面，OPPO Reno3搭载联发科天玑1000L处理器，支持SA/NSA 5G双模，内置4025mAh电池，支持30W快充，拥有8GB或12GB内存，配备128GB机身存储。

相机方面，OPPO Reno3前置3200万像素摄像头，支持AI美颜算法；后置6400万超清四摄，包括6400万主镜头、800万超广角镜头、黑白人像镜头和复古人像镜头。

价格方面，OPPO Reno3的8GB+128GB售价3399元，12GB+128GB售价3699元，将于12月31日正式开售。

OPPO Reno3 Pro

OPPO Reno3 Pro机身厚度为7.7mm，重171g，拥有日出印象、蓝色星夜、月夜黑与雾月白四种配色。

配置方面，OPPO Reno3 Pro采用6.5英寸90Hz刷新率OLED屏幕，搭载高通765G芯片，内置4025mAh电池，支持30W充电功率的VOOC闪充4.0，最高配备12GB内存与256GB机身存储，

相机方面，OPPO Reno3 Pro拥有3200万超清前置摄像头，搭配AI美颜算法，后置四摄镜头组合，包括4800万超高清主摄，1300万长焦，800万超广角和200万黑白镜头，可以协作实现5倍混合光学变焦和微距拍摄。

价格方面，OPPO Reno3 Pro的8GB+128GB售价3999元，将于12月31日正式开售。OPPO Reno3 Pro的12GB+256GB售价4499元，将于1月10日正式开售。