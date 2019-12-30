长安发布新款SUV预告图，浓浓科幻风

IT之家12月30日消息 今天长安汽车官方发布了一组尚未发布的紧凑型SUV的预告图，前格栅采用了鳞状设计，还有隐藏式门把手，官方配文称“自有引力，驭光而来”。

从外观来看，这款汽车的科幻味十足，前格栅采用了鳞片式的一体式设计，前大灯也顺势采用了S型曲线设计，前机盖上的线条非常锐利，还配备了双色五幅轮圈。

根据之前的报道，这款车的代号为S202，目前还处于测试阶段，定位紧凑型SUV，预计将于2020年年内上市。