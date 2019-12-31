B站跨年晚会临时改名，“最后的夜”变“最美的夜”

IT之家12月31日消息 据36氪报道，根据B站官方此前消息，12月31日晚上将举办“2019最后的夜”新年晚会，但今天该晚会突然改名，改为了“2019最美的夜”新年晚会。

据悉，此次是B站第一次在公历新年夜举办晚会，晚会内容不拘泥于动画，还邀请了吴亦凡、邓紫棋、五月天、GAI、周笔畅、理查德·克莱德曼等“三次元明星”。

据悉，从2011年起，B站每年都会在农历新年除夕夜举办一次“拜年祭”，形式以动画为主。