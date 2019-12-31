微信搜一搜推出2019年度表情包

IT之家12月31日消息 2019年就要过去了，今天微信时刻联合搜一搜，推出2019年度表情包关键词排名。是时候收藏一波新表情了。

2019年微信「搜一搜」热门表情包关键词如下：

垃圾分类

自闭

tatan

盘他

我可以

柠檬精

雨女无瓜

我太南了

我要我觉得

AWSL

此外，好嗨哟、道路千万条，安全第一条、恰饭、无中生友也是热门表情包搜索词，你都用过几个？

No.1 垃圾分类

点击「搜一搜」-「表情」-搜索「垃圾分类」获得表情包。

No.2 在线自闭

点击「搜一搜」-「表情」-搜索「在线自闭」获得表情包。

No.3 我太南了

点击「搜一搜」-「表情」-搜索「我太南了」获得表情包。

No.4 我不要你觉得

点击「搜一搜」-「表情」-搜索「我要我觉得」获得表情包。

No.5 tatan小胖娃

印尼小胖几，已经跻身表情包界萌娃第一梯队。

点击「搜一搜」-「表情」-搜索「tatan」获得表情包。

No.6 盘它

点击「搜一搜」-「表情」-搜索「盘它」获得表情包。



No.7 我可以

点击「搜一搜」-「表情」-搜索「我可以」获得表情包。

No.8 酸了

点击「搜一搜」-「表情」-搜索「酸了」获得表情包。

No.9 雨女无瓜

点击「搜一搜」-「表情」-搜索「雨女无瓜」获得表情包。



No.10 AWSL

AWSL源自「啊我死了」的首字母缩写。

点击「搜一搜」-「表情」-搜索「AWSL」获得表情包。

打开「搜一搜」输入关键词，或是长按关键词选择「搜一搜」，搜索你最想用的表情包吧，还可以「以表情搜表情」。

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