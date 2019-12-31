微信安卓版7.0.10正式版发布：暗黑模式，新增64位版下载链接

IT之家12月31日消息 今天微信官方网站发布了微信 7.0.10 for Android 正式版下载，并且官网还公布了微信安卓版64位的正式版下载。该版本主要更新是 发消息时，可以引用之前的内容。
另外，在微信 7.0.10 for Android中，还带来了跟随安卓10系统的黑暗模式等。
微信 7.0.10 for Android 下载：32位||64位。
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此前微信发布了7.0大版本，更新日志包括如下内容：
可以拍一个「视频动态」，记录眼前的世界。也可以给朋友的视频冒个泡，告诉他你来过。
界面全新改版，更清晰直观的视觉与操作体验。
可以在看一看里浏览朋友认为好看的文章。
在聊天详情页中，可以给单聊设置强提醒。