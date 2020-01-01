华为官方回顾2019年麒麟芯片年度大事记：麒麟990、鲲鹏920...

华为麒麟官方盘点了2019年成绩单，带来了2019年麒麟芯片年度大事记回顾。

2019年，麒麟发布多款芯片产品，持续进化5G、AI技术，打造更智能的全场景联接体验。在麒麟990系列和巴龙5000等芯片的加持下，华为Mate 30系列、荣耀V30系列、华为nova6系列、华为Mate X、Mate 20X 5G版均已全面上市。

麒麟家族芯片亮相

📅 2019.01.07

鲲鹏920: 业界性能ARM-based处理器

📅 2019.01.24

巴龙5000: 业界5G多模终端芯片

📅 2019.06.21

麒麟810: 首款采用华为自研达芬奇架构的手机AI芯片

📅 2019.08.23

昇腾910& MindSpore：算力最强的AI处理器及全场景AI计算框架

📅 2019.09.06

麒麟990系列：华为最新一代旗舰手机芯片，首款5G SoC麒麟990 5G带来极速联接

📅 2019.09.21

麒麟A1：全球首款BT/BLE双模5.1可穿戴芯片

巴龙5000助推5G产业发展

2019年是5G商用元年，短短一年时间内，5G从遥远的技术概念进入每一台5G手机，这背后经历了大量的产业测试与业务验证。其中，巴龙5000作为业界标杆5G多模芯片，率先联合业内重要仪器仪表厂商及运营商开展测试，全面加速5G产业发展。

📅 2019.02.02

巴龙5000与是德科技演示3.3Gbps高速下载

📅 2019.02.02

中国移动基于巴龙5000芯片成功打通2.6GHz频段大区集中SA架构端到端5G First Call

📅 2019.02.03

罗德与施瓦茨基于巴龙5000成功调试5G NR手机信令测试方案

📅 2019.02.03

华为公司携手中国联通完成首个基于5G终端芯片巴龙5000的业务应用验证

📅 2019.02.04

安立公司基于巴龙5000芯片成功实现5G SA及NSA信令通话

📅 2019.02.26

巴龙5000联合产业激活GCF全球首个5G 终端一致性认证

📅 2019.03.04

安立公司基于华为巴龙5000在业内率先完成5G射频一致性测试

📅 2019.03.16

华为公司与大唐移动通信设备有限公司合作，使用巴龙5000芯片完成基于3GPP R15标准的端到端业务及互操作测

📅 2019.03.16

巴龙5000率先通过IMT-2020(5G) 推进组组织的中国5G增强技术研发试验终端芯片测试

📅 2019.03.19

华为联合中国移动基于巴龙5000芯片率先完成全球首个2.6G NR 2CC CA测试

📅 2019.04.23

巴龙5000率先通过中国5G增强技术研发试验空口互操作测试

📅 2019.05.14

搭载巴龙5000芯片的华为Mate 20X打通全球首个5G VoNR（语音+视频）通话

📅 2019.07.17

巴龙5000获IMT-2020（5G）推进组颁发的5G 增强技术研发试验证书