华为官方回顾2019年麒麟芯片年度大事记：麒麟990、鲲鹏920...

华为麒麟官方盘点了2019年成绩单，带来了2019年麒麟芯片年度大事记回顾。
2019年，麒麟发布多款芯片产品，持续进化5G、AI技术，打造更智能的全场景联接体验。在麒麟990系列和巴龙5000等芯片的加持下，华为Mate 30系列、荣耀V30系列、华为nova6系列、华为Mate X、Mate 20X 5G版均已全面上市。
麒麟家族芯片亮相
📅 2019.01.07
鲲鹏920: 业界性能ARM-based处理器
📅 2019.01.24
巴龙5000: 业界5G多模终端芯片
📅 2019.06.21
麒麟810: 首款采用华为自研达芬奇架构的手机AI芯片
📅 2019.08.23
昇腾910& MindSpore：算力最强的AI处理器及全场景AI计算框架
📅 2019.09.06
麒麟990系列：华为最新一代旗舰手机芯片，首款5G SoC麒麟990 5G带来极速联接
📅 2019.09.21
麒麟A1：全球首款BT/BLE双模5.1可穿戴芯片
巴龙5000助推5G产业发展
2019年是5G商用元年，短短一年时间内，5G从遥远的技术概念进入每一台5G手机，这背后经历了大量的产业测试与业务验证。其中，巴龙5000作为业界标杆5G多模芯片，率先联合业内重要仪器仪表厂商及运营商开展测试，全面加速5G产业发展。
📅 2019.02.02
巴龙5000与是德科技演示3.3Gbps高速下载
📅 2019.02.02
中国移动基于巴龙5000芯片成功打通2.6GHz频段大区集中SA架构端到端5G First Call
📅 2019.02.03
罗德与施瓦茨基于巴龙5000成功调试5G NR手机信令测试方案
📅 2019.02.03
华为公司携手中国联通完成首个基于5G终端芯片巴龙5000的业务应用验证
📅 2019.02.04
安立公司基于巴龙5000芯片成功实现5G SA及NSA信令通话
📅 2019.02.26
巴龙5000联合产业激活GCF全球首个5G 终端一致性认证
📅 2019.03.04
安立公司基于华为巴龙5000在业内率先完成5G射频一致性测试
📅 2019.03.16
华为公司与大唐移动通信设备有限公司合作，使用巴龙5000芯片完成基于3GPP R15标准的端到端业务及互操作测
📅 2019.03.16
巴龙5000率先通过IMT-2020(5G) 推进组组织的中国5G增强技术研发试验终端芯片测试
📅 2019.03.19
华为联合中国移动基于巴龙5000芯片率先完成全球首个2.6G NR 2CC CA测试
📅 2019.04.23
巴龙5000率先通过中国5G增强技术研发试验空口互操作测试
📅 2019.05.14
搭载巴龙5000芯片的华为Mate 20X打通全球首个5G VoNR（语音+视频）通话
📅 2019.07.17
巴龙5000获IMT-2020（5G）推进组颁发的5G 增强技术研发试验证书