华为：2020年全力打造HMS生态，支持智能手机在海外可销售

IT之家12月31日消息 今天早间，华为轮值董事长徐直军发布新年致辞，称2019年，对华为来说是极其不平凡的一年，在美国政府的打压之下，全体华为人迎难而上，共克时艰，聚焦为客户创造价值，预计全年实现销售收入超过8500亿人民币，同比增长18%左右。“尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验。”

在新年致辞中，华为徐直军强调，HMS生态的建设和发展是智能终端海外销售的必要条件，2020年要全力打造HMS生态，支持智能手机在海外可销售，促进应用伙伴创新。

鲲鹏与昇腾生态的构建，是华为云及计算产业发展的基础，吸引和助力尽可能多的软件和应用能运行在鲲鹏与昇腾处理器上并获得商业成功是我们努力的方向，2020年要把基于鲲鹏与昇腾处理器的产品作为一个重要增长方向。

此前华为彭博表示，“我们拥有自己的HMS （Huawei Mobile Services），并尝试建立移动生态系统”“大多数（HMS）关键应用程序，例如导航、支付、游戏和消息传递等将在12月底准备就绪”。

在12月27日的HUAWEI Developer Groups（简称HDG）大连活动上，华为消费者云服务HMS运营经理透露HMS Core 4.0版本即将上线，由原来的14项增加至24项核心开放功能，近日即将开放新版本众测。