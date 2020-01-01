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苹果2020新品展望：iPhone SE2、iPhone 12、iPad Pro……

2020/1/1 14:37:05来源：TechWeb作者：suky责编：懒猫评论：

2020年对于苹果来说，是必须爆发的一年。iPhone X系列模具已经用了三年，缺乏5G的现状和保守的设计备受诟病。究竟苹果在新的一年间会有怎样的变化，值得关注。

今日，外媒Macrumors对2020年的苹果新品进行了展望。

iPhone SE2

关于iPhoneSE2，该机极有希望在2020年春季推出，用以填补苹果的低价机市场。该机将是iPhone 8的升级机型，在外观设计上与iPhone 8几乎没有区别，处理器升级至A13，内存3GB，后置继续保持单摄。配色方面，除了标准的银色和深空灰色外，还有红色版推出。而定价方面，该机有望定在399美元左右。

iPhone 12

今年秋季即将更新的苹果年度旗舰新品iPhone 12，将会推出6.1英寸、6.7英寸两款高端型号以及5.4英寸、6.1英寸两款低端型号。四款iPhone 12系列新品都将配备OLED屏幕，金属边框也将回归iPhone 4的硬朗设计。

不过，令人失望的是，备受质疑的刘海还将保留，只是会将面积缩减。而在拍照方面，两款高端型号将继续采用三摄镜头模组。

当然，新品iPhone旗舰机型支持5G是板上钉钉的了。

Apple Watch 6

苹果智能手表Apple Watch也将随iPhone 12系列共同推出其第六代产品。从目前曝光的消息来看，新一代的Apple Watch将会在运算性能，防水性能以及无线传输方面进行升级，续航时间也得以加强，好让用户可以更好地检测睡眠。同时在一些其他的健康功能方面，苹果也会继续发力。

iPad Pro

而传了很久的新款iPad Pro，将会在2020年春季发售。2020年新款iPad Pro和老款最大的区别就在于摄像头模组的提升。新款iPadPro将会采用类似于iPhone 11Pro系列的三摄模组，加入ToF镜头，支持构建3D模型，在AR方面将会发力。

MacBook

新款MacBook Pro在2020年将会配备全新的mini LED屏幕，新技术可以让机身更加轻薄，同时，色域以及对比度甚至动态范围等方面，都会有更好地表现。

当然，在推出16英寸MacBook Pro，改用剪刀式键盘后，13英寸的MacBookPro也将在明年跟进，换掉备受争议的蝶式键盘。

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关键词：苹果

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