苹果股价2019年飙升89%，凸显出公司强大韧性

1月1日消息，据外媒报道，苹果是2019年表现最佳的股票之一，股价在全年飙升了89%，市盈率接近25倍，凸显了该公司的强大韧性。



图：苹果公司首席执行官蒂姆·库克

股价先抑后扬，全年猛涨89%

进入2019年第二天，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）就为投资者带来了一个坏消息。他说，由于iPhone销量低于预期，苹果的季度营收也会低于预期。当时看来，库克和苹果似乎将迎来令人望而生畏的一年。第二天，苹果股价收于142.19美元，几乎触及最低点。

然后意想不到的事情发生了：与库克的警告相反，苹果的股票随后大幅上涨，并迎来自2009年以来表现最强劲的一年。美国当地时间周二，苹果股票以每股293.65美元的价格结束了2019年的交易，实现了89%的增幅，是标准普尔500指数29%涨幅的三倍多。

在过去十年中，苹果股价上涨了近十倍。换句话说，2010年1月1日投资10000美元购买苹果股票，今天的股票收益和股息将达到109627美元。

从许多方面来看，苹果不仅代表着股市的中心，而且也是美国经济的中心。在智能手机无处不在甚至不可或缺的十年里，其旗舰产品iPhone为智能手机设定了标准。在过去十年的大部分时间里，苹果的市值都是最高的，并成为许多股票投资组合的主打产品。

可穿戴与服务业务增长迅速

这使得苹果股票在2019年的反弹变得更加引人注目，因为在智能手机市场成熟到饱和点之际，苹果表现出了强大的弹性，并有能力挖掘新的增长领域。iPhone营收在最近12个月下降14%至1420亿美元，但苹果在其他业务领域也出现增长：iPad销量增长16%，可穿戴设备和配件猛增41%，服务业务营收增长16%。

苹果推出像iPhone这样的轰动性产品已经很长时间了，但包括Apple Watch、AirPods和Beats耳机在内的可穿戴设备帮助弥补了其不足，后面这些产品目前约占苹果总收入的9%。

库克在苹果最新财报电话会议上表示：“我们在全球每个市场的可穿戴设备第四季度营收时，都创下了纪录。我们的可穿戴设备业务呈现爆炸性增长，年收入超过财富500强中三分之二的公司。”

不久前，花旗(Citi)分析师吉姆·苏瓦(Jim Suva)表示，苹果可穿戴设备在这个假日季度再次显示出令人惊讶的强劲势头。

苹果的服务也悄然成长为价值达240亿美元的业务，占其总销售额的18%。在2019年3月份的一次活动中，苹果首次推出了游戏(Apple Arade)、视频(Apple TV+)和新闻(Apple News+)订阅服务，以及与Apple Pay捆绑在的新信用卡。去年秋天，苹果推出了付费视频流媒体服务，与Netflix、迪士尼、AT&T和其他原创节目竞争。

但苹果最畅销的产品仍然是iPhone。虽然这款设备2019年的销量有所下降，但在新款iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max首次亮相后，接近年底时显示出改善的迹象。

拥有一系列高端iPhone和较低价格的选择是苹果吸引客户升级到新款手机的重要战略。市场研究机构Counterpoint Research的数据显示，在过去的四个季度里，经济型iPhone XR始终是全球最畅销的智能手机。

但要重振iPhone销量，苹果需要的不仅仅是经济型机型。有些分析师认为，从2020年开始，通过推出支持高速5G网络的智能手机，该公司可能会得到长期需要的提振。

韦德布什证券公司（Wedbush）分析师丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)上周在一份研究报告中表示：“我们认为，iPhone 11只是苹果当前‘超级周期’的起点，一系列5G智能手机将于2020年9月份发布，这将打开iPhone全面升级的闸门。”

苹果已经很好地经受住了挑战，用一段时间以来最好的表现回报股东。苹果的大部分收益来自2019年的股市反弹，但股价在1年内飙升89%已经足够了不起，对于一家市值高达数千亿美元的公司来说更是如此。截至2019年结束，苹果的市值为1.3万亿美元。

市盈率创十年来新高

苹果在2020年将面临的挑战之一是管理投资者的预期。苹果的往绩市盈率(P/E)2019年也随着股价稳步攀升。市场研究机构FactSet的数据显示，苹果2019年年初的往绩市盈率略高于13倍，低于16.2倍的五年平均水平，而到2019年年底达到24.7倍，为2010年以来的最高点。

往绩市盈率指股票每股价格除以过去12个月的每股收益，投资者经常使用它作为速记指标，来确定某只股票的投资价值。但这个标准并不完美，因为它没有考虑现金或债务情况，而且是基于过去的表现，而不是未来的预期。苹果的前瞻性市盈率(每股价格除以未来12个月的预期每股收益)为21.8倍，这也是历史上最高水平。

一家公司市盈率的提高可能意味着投资者预期未来每股收益会增长，因此他们现在愿意支付更高的价格。然而，这也可能是该股估值过高的警告信号。与大盘股科技同行相比，苹果的市盈率通常较低。2016年，当苹果往绩市盈率约为10倍时，风险投资家马克·安德森(Marc Anressen)就曾表示，苹果股票“就像即将倒闭的钢厂”。

虽然目前的数字对苹果来说异常高，但仍低于标准普尔500信息技术指数的平均水平，该指数由70家公司组成，但不包括Facebook、亚马逊、Netflix和Alphabet等互联网巨头。FactSet的数据显示，该指数平均市盈率目前为26倍，高于2019年年初的20倍。

德意志银行分析师杰里尔·王(Jeriel Ong)表示，一系列因素推动苹果2019年的市盈率上升，包括整体市场走势和年初对苹果的悲观预期。他还说，投资者之前将iPhone视为一项永久下滑的业务，但市场情绪已经改善，他现在预计iPhone将出现同比增长。

与其他科技巨头相比，苹果的市盈率仍位居最低之列。亚马逊2019年的市盈率为81.8倍，Facebook为32.8倍，微软为29.7倍，谷歌母公司Alphabet为28.7倍。

不过，就目前而言，苹果股东可以带着些值得庆祝的东西迎接新的一年：考虑到年初笼罩在苹果上空的乌云，这家公司去年表现出人意料地强劲，证明了它的强大韧性。