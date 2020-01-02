WhatsApp停止支持所有Windows Phone手机

IT之家1月2日消息 如果你是Windows Phone的忠实拥护者，并且还大量使用WhatsApp，那么你现在必须考虑选择两者之一，因为Windows Phone上对WhatsApp的支持在2019年12月31日后终止。

早在去年5月，WhatsApp确认将“在2019年12月31日停止对Windows Phone的支持。” WhatsApp还确认其当前不为Windows Phone和Windows 10 Mobile系统开发。因此，那些在Windows Phone或Windows 10移动版上使用WhatsApp的用户将无法在商店中使用WhatsApp，用户也将无法在商店中找到WhatsApp。

除了Windows Phone和Windows 10 Mobile，WhatsApp也将停止在以下平台上运行：

2020年2月1日停止支持Android 2.3.7及更早版本

2020年2月1日停止支持iPhone iOS 7及更早版本

如果你选择坚持使用微软手机生态系统，则在Windows 10 PC上下载WhatsApp桌面应用程序将是使用WhatsApp的唯一方法。有趣的是，有传言称Facebook拥有的这家公司正在为Windows 10用户开发WhatsApp UWP应用，但是目前没有任何公开的消息。