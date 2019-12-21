外媒评选过去10年科技界的尴尬事：AirPower、Windows Phone等入选（多图）

过去10年，科技的发展从方方面面改变了我们的生活，但也有诸多公司、产品遭遇失败，在市场上摔了跟头，例如苹果公布的无线充电器AirPower、谷歌通讯和协作工具Wave。

57、谷歌Nexus Q

谷歌2012年公布了社交流媒体播放器Nexus Q，用户要正常使用它，需要花费747美元——一个离谱的价格。另外，它只支持谷歌旗下三款服务，而且存在奇怪的连接问题。Nexus Q从未正式对外发售，谷歌后来悄悄放弃了这款产品。

56、乐视生态（原乐视网）

乐视生态被认为将是登陆美国市场的又一家中国高科技巨头，但它收购美国电视厂商Vizio交易和法拉第未来的失败，使其声誉受损，破坏了其在美国推出电子产品的计划。收购交易流产使得乐视生态遭到Vizio起诉，最近法拉第未来破产案闹得沸沸扬扬。

55、Apple Watch Edition

材质为18K黄金的Apple Watch Edition售价最高为1.7万美元，除少数明星外，它基本上没有受到消费者青睐。彭博社刊文称，Apple Watch Edition销量仅为“小几万块”，发售两周后销量迅速下滑。以后版本的Apple Watch Edition材质改为陶瓷，当然价格也随之大降。

54、JooJoo

最初被称为CrunchPad的JooJoo，是最早的平板电脑之一。尽管公布时间比苹果iPad早2年，但发售时间只提前数天。由于软、硬件与iPad相比都有很大差距，价格方面也没有优势，JooJoo的失败在意料之中。

53、谷歌Reader

谷歌Reader 2019年正式划上句号，这不是谷歌第一次，也不会是它最后一次淘汰一款产品，但绝对是最愚蠢的淘汰产品决策之一。Reader被关闭标志着RSS作为一种新闻发布技术的消亡，谷歌新闻没有能顶上来，脸书的消息流乘虚而入，成为具有主导地位的信息来源。

52、Secret社交网络

Secret是一款匿名社交网络，用户可以自由谈论不恰当内容。它迅速积累了1500万用户，并融资3500万美元。但2010年代的一个教训是，匿名社交网络没有生命力。发布仅16个月后，Secret联合创始人决定关闭这款服务，并向投资者退还剩余资金。

51、Magic Leap

获得谷歌5亿美元融资后，这家默默无闻AR初创公司瞬间在科技界“妇孺皆知”，但它的产品却很神秘。Magic Leap招聘了许多有才干的工程师、设计师，但它的第一款产品与微软HoloLens极其相似，而且没有清晰的商业模式。Magic Leap融资金额达到26亿美元，但产品销量仅为6000台。

50、谷歌光纤

谷歌2011年正式公布了光纤项目，计划向消费者提供传输速率达Gbps级别的互联网连接。但自2016年以来，谷歌一直在不断缩减这一项目规模，甚至决定不再在部分城市提供光纤项目。

49、微软手环

这是微软首次涉足可穿戴设备领域，硬件粗糙、佩戴不舒适，使人感觉到这只是一款工程原型产品。虽然与星巴克建立了合作关系，微软手环依旧难逃失败的命运。第二代产品在美学设计和舒适性方面几乎没有任何改进。最终微软决定向手环粉丝退款，并关闭服务器。

48、Pono音乐播放器

Pono音乐播放器及其配套的销售高保真无损音频文件的商店公布时间是2012年，它受到消费者青睐，并通过众筹平台融资600万美元。2015年发布后，Pono没有能够吸引消费者兴趣，它的美学设计甚至不如微软Zune音乐播放器。

47、谷歌游艇

这艘4层楼高的游艇停泊在旧金山海岸边，谷歌没有透露其用途。人们猜测，它将用来举办只有受邀才能参加的演示会、举办豪华派对，成为谷歌的新技术展示厅。可惜的是，它没有获得在旧金山停泊的许可，原因是存在火灾隐患。

46、虚假人工智能

过去10年，人工智能技术得到迅猛发展，但也出现了许多虚假人工智能。部分公司生产人工智能牙刷、人工智能床、人工智能闹钟和人工智能洗碗机，承诺“先进的机器学习算法”将能解决我们生活中的问题。从传统意义上说，很多这些产品算不上失败，而是取得了相当大成功。

45、三星Galaxy Fold折叠屏手机

从某种意义上说，三星Galaxy Fold绝对是独一无二的：2天后评测用机就坏了。原因居然是三星没有告诉用户不要去掉屏幕保护膜。约50%的评测人员的手机出了问题。三星后来修改了设计，并重新推出这款手机，但问题并没有得到完全解决。

44、砷生命

2010年，美国航空航天局曾计划举行一场新闻发布会，原因是一个科研团队声称在美国加州发现一种不同的生命形式：一种细菌的DNA中含有砷而非磷元素。但后来证明这是错误的，这种细菌是在富含砷元素的莫诺湖中发现的。

43、VR电影

VR电影有独特的优势，但也有难以克服的缺陷。昂贵和麻烦的360度摄影机、短电影赚钱困难，VR技术的小众状态，使得人们对VR电影没有大红大紫见怪不怪。

42、Google+

Google+亮相时间为2011年6月，据称是谷歌为应对Facebook对其业务的蚕食而推出的。它一开始就是跟风者，虽然自称解决了网络共享存在的问题，但它给人的感觉就是换了个马甲的Facebook。不过确实有用户喜欢Google+，直到2018年10月，谷歌关闭了这款服务。

41、尝试淘汰白炽灯泡

根据美国相关法规，到2020年美国商店将不再销售白炽灯泡。过去10年，许多美国家庭都用荧光灯和LED灯取代了白炽灯。但2019年，特朗普总统推翻了相关法规，因为他认为，消费者的选择权比保护地球更重要。

40、EverQuest Next

《魔兽世界》游戏发布已经15年了，众多游戏玩家一直期待的“魔兽杀手”还没有出现。《EverQuest Next》被认为最有可能成为“魔兽杀手”。令人遗憾的是，索尼2015年出售了开发《EverQuest》的部门，并被更名为Daybreak Game Company。最终，Daybreak Game Company取消了《EverQuest Next》项目。

39、谷歌Tango

谷歌2014年发布了Tango，标志着它首次涉足AR领域，重心是确定设备在空间中的位置。谷歌的计划是开发核心技术，供手机厂商和消费电子产品厂商使用。但最终只有联想和华硕与谷歌合作，而且推出的产品远不及预期。2017年，谷歌放弃了Tango，推广更传统的增强现实框架ARCore。

38、Leap Motion

Leap Motion的体感控制器曾经被认为是计算领域的下一个明星。虽然很酷，Leap Motion产品在可靠性方面不如鼠标和键盘。尽管多次演示了面向消费者的产品，但它从未得到Oculus、HTC等硬件厂商支持，因此VR领域几乎没有人在使用它。Leap Motion最终与另外一家专用硬件公司合并，基本上从公众视野中消失。

37、Flappy Bird

《Flappy Bird》于2013年5月24日上线，虽然缺乏手游爆红的元素：精细的动画效果、有趣的游戏规则、众多关卡，但它的下载量很快突破5000万次。开发者阮东哈最终将这款游戏下架，称它过于成功，太容易上瘾，对玩家产生了负面影响。

36、ISIS（移动钱包）

2012年，美国移动运营商AT&T、T-Mobile和Verizon推出了一款被称为“ISIS”的移动钱包，后因与武装组织ISIS同名被迫改名。这还不是这款移动钱包面临的唯一问题，它使用起来极为不便。2015年整个ISIS项目被取消，移动运营商选择预装谷歌的Google Wallet。

35、Lily无人机

Lily号称是一款完全防水的无人机，可以在天空自由地飞翔，并自动拍摄照片。即使在2019年，它听起来都像是有史以来最好的无人机。但有消息称，该公司的宣传片是假的，利用了可能由大疆无人机搭载的GoPros相机拍摄的视频。尽管预订量高达6万架，但Lily尚未发售一架无人机，并已遭到联邦检察机构起诉。

34、Uber IPO

2018年末，外界预计Uber将以1200亿美元的估值IPO，是它在数月前一轮融资中估值的近2倍，超过通用汽车、福特和菲亚特克莱斯勒市值之和。但Uber IPO发行价为45美元，估值约为754.6亿美元，比之前的预期低了38%。目前Uber股价不足30美元，比IPO发行价低了约30%。今年第二季度，Uber亏损了52亿美元，盈利更是遥遥无期。

33、Facebook手机

2010年代初，Facebook曾计划推出一款带有专用Facebook按钮的手机，它与HTC合作推出了Status和Salsa两款手机。外界认为过去的失败意为着Facebook会放弃硬件产品，尤其是考虑到最近数年它在隐私方面的问题。但Portal表明，Facebook并没有放弃硬件。

32、谷歌Daydream

谷歌Daydream是一款内置在Android中的虚拟现实平台，解决了三星Gear VR的一些最大问题：设置麻烦、没有手柄。谷歌为Daydream提供的应用相当少。问世不到三年后，Daydream成为谷歌又一款失败的产品。

31、Android平板电脑

最早的一款Android平板电脑是摩托罗拉在2011年推出的Xoom，它规格出色，但软件很差，缺乏有吸引力的应用，而且价格高高在上。后来，三星、华硕、华为等公司推出了不同尺寸的Android平板电脑。谷歌也先后推出了Nexus 9、Pixel C和Pixel Slate，尝试挑战苹果iPad。

30、苹果AirPower无线充电器

在科技行业，苹果产品通常是最好的工程和设计的代名词。AirPower可能是最近苹果在产品方面最大的失败，先是多次跳票，而后被苹果抛弃。与iPhone X同步公布的AirPower，能同时给三款设备充电。

29、Essential Phone

Essential Phone手机让人感到兴奋：它的显示屏表现出色，但相机一般。Essential Phone出自Android联合创始人安迪·鲁宾（Andy Rubin）之手。但Essential Phone在相机质量和耐用性方面的承诺无疑是夸大其词的，软件充满缺陷，发售时间跳票近2个月。

28、三星Bixby

语音助手从根本上改变了用户与设备交互的方式。三星也追随苹果、亚马逊和谷歌推出了自己的语音助手Bixby。三星为其部分手机增添了专门的Bixby按钮，但Bixby表现真的很差。

27、超级高铁

2013年，埃隆·马斯克(Elon Musk)公布了超级高铁计划，称之为“第五种交通模式”。根据最初的白皮书，超级高铁将在密封的真空管道中运行，时速可以达到700英里。但工程师和运输专家指出超级高铁系统存在一些结构性问题，成本可能高得无法估计。

26、Windows 8

Windows 8去除了传统的“开始”菜单和按钮。微软一心想挑战iPad，但它却忘记了用户使用PC的用途。Windows 8采用基于磁贴的用户界面，让键盘和鼠标用户感到困惑。值得庆幸的是，微软很快就通过发布Windows 10从Windows 8灾难中走了出来。

25、苹果天线门

苹果并不经常出错，但一出错就是大错。苹果最大的糗事是iPhone 4的“天线门”，握持方式不恰当时，信号会大幅衰减。发布软件补丁无效后，苹果被迫承认天线设计存在问题，免费向用户赠送保护套。“天线门”彰显了苹果解决产品问题的模式：否认问题、发布软件更新、最终被迫弥补用户。

24、WeWork的上市尝试

成立于2010年的WeWork，最初只是一家联合办公空间公司。软银老板孙正义（Masayoshi Son）2016年的投资，使得WeWork规模迅速扩大。最后一轮融资对WeWork估值为470亿美元，彭博社刊文称IPO估值为200亿至300亿美元，后来路透社刊文称其估值将进一步萎缩至100亿美元。之后，WeWork放弃了IPO计划，前CEO闪电下课。

23、谷歌Project Ara

模块化智能手机的梦想始于2013年，它唤醒了我们对永不会被淘汰的手机的追求。喜欢人脸解锁而非指纹传感器？想提高手机性能？想提高成像质量？模块化手机可以轻松满足用户需求。谷歌旗下摩托罗拉部门一直在开发这类产品，但最终于2016年放弃。

22、微软Kinect体感控制器

微软Kinect不能认为是完全失败的，它销售情况很好，在艺术家和研究人员中很流行。苹果最终收购了Kinect技术开发商，用于iPhone X的面容ID。尽管微软坚称Kinect是游戏手柄，但它在游戏方面的承诺从未兑现。微软最终决定淘汰Kinect。

21、谷歌的智能手表抱负

自发布以来的6年，虽然有数十款智能手表运行Android Wear，但它们都不足以挑战苹果智能手表，它们设计笨重，电池续航能力差。2016年，有媒体报道称谷歌中止与LG合作推出Pixel品牌智能手表的交易，不过LG后来推出的Wear OS智能手表表现也一般。数年前，摩托罗拉和华硕等品牌就放弃了Android Wear平台。

20、索尼PlayStation Vita

不同于本文中大多数产品的是，大多数用户都对PlayStation Vita满意，但问题是并非所有人都满意。PlayStation Vita硬件的处理能力超过大多数游戏掌机，不过索尼从未发挥出它的全部潜力。它销售之差堪比任天堂Wii U，远不如索尼之前的游戏掌机。

19、Red Hydrogen

据RED创始人吉姆·简纳德（Jim Jannard）称，Hydrogen One搭载“全息显示屏”，利用被称作“4V”的3D格式给电影创作带来了一场革命。但是，Hydrogen One硬件陈旧和存在缺陷，新功能非常糟糕，显示屏并非全息显示屏，3D效果与新一代革命性技术更是不沾边，但它的售价却高达1300美元。

18、惠普TouchPad

苹果iPad 2发布4个月后，惠普发布了TouchPad平板电脑，它运行webOS移动平台。TouchPad发布不到2个月后，惠普宣布淘汰所有webOS设备——手机和平板电脑，把TouchPad价格由499美元下调至99美元。2013年，惠普将所有webOS资产出售给LG。

17、Steam游戏机

2012年，The Verge独家报道称Valve在开发一款游戏机，据悉它可能是一款基于Linux的PC。虽然Valve成功开发了一款与游戏机大小相当、非常令人印象深刻的游戏PC，以及一款手柄，但它的整体计划依靠众多合作伙伴通力合作，不过Valve缺乏足够的资源。与Steam游戏机同步发布的许多PC，价格远高于游戏机，但只支持部分Steam游戏。

16、任天堂Wii U

Wii U从多个层面来说都是一款失败的产品：低质量的触摸屏手柄、软件运行速度慢和令人困惑的名称。最糟糕的是，任天堂在利用其硬件处理能力方面很快“黔驴技穷”，许多游戏大作都没有充分利用GamePad手柄的双显示屏。Wii U成为任天堂有史以来销售最糟糕的游戏机，全球销量仅1356万台。

15、Windows RT

Windows RT是微软首款Surface RT平板电脑的操作系统，虽然有桌面模式——看起来与传统Windows无异，但不同于传统Windows的是，它无法安装桌面软件。最后，微软放弃了Surface RT，并冲消了价值9亿美元的库存。

14、GoPro Karma

由于电池锁设计存在问题，GoPro在2016年总统大选当晚召回了其第一款无人机产品GoPro Karma。Karma是一款不错的无人机，尤其是作为出色的GoPro相机载具。但是，它缺乏大疆产品的多种高级功能。GoPro Karma的失败，有助于GoPro重新聚焦其优势：开发真正出色的运动相机。

13、黑莓手机

2010年代伊始，黑莓还处于智能手机厂商第一阵营。即使iPhone 5发布时，黑莓用户还创下了记录，对于企业高管来说，黑莓手机仍然是“必需品”。黑莓没有专注于其优势，而是推出了一系列令人不可理解的产品，例如PlayBook平板电脑、黑莓10操作系统。

12、法拉第未来

法拉第未来曾是世界上宣传最厉害的电动汽车初创公司，它从最大的高科技和汽车公司挖来大量顶尖人才，并对其产品保密，甚至有传言称它有意挑战特斯拉。目前法拉第未来简直成为了一出闹剧：管理不善、资金链断裂、创始人欠下巨额债务。即使法拉第未来已经演示了产品，但公司绝大多数员工已经被遣散。

10、微软Kin手机

在Windows Phone之前，微软就开发了社交手机Kin。由于产品糟糕和价格昂贵，Kin上市销售6周后就被淘汰。Kin发布时不支持Twitter或Youtube，不支持microSD存储卡。

9、苹果蝴蝶键盘

“蝴蝶”键盘2015年首次登陆12英寸MacBook平板电脑，目标是进一步降低笔记本厚度，之后被应用在MacBook Pro和MacBook Air上。但是，“蝴蝶”键盘的键程也缩短到1毫米，影响了击键体验。它的噪音也更大，而且容易出故障，苹果甚至因此惹上官司。直到2019年末，苹果在新发布的16英寸MacBook Pro笔记本中换用传统键盘，标志着“蝴蝶”键盘正式寿终正寝。

8、隐私概念

早在2010年，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）曾声称隐私的概念已经过时，引起轩然大波，但他坚称自己被误解了。过去10年，美国多次发生了大规模隐私泄露事件，其中包括剑桥分析不恰当地获取了数以百万计Facebook用户个人信息。

7、谷歌的消息策略

过去10年，谷歌在消息应用领域可谓屡战屡败，其中最显而易见的是Google Hangouts。原因并非是它本身是一款糟糕的产品，而是它取代了一款受欢迎的产品，而它本身又因谷歌的重组而被淘汰。谷歌已经放弃了消息应用，它在这一应用领域的未来被移动运营商控制了。

6、3D电视

3D电视被认为能把人们在客厅观看电影的沉浸感提高到一个全新水平，但是，把3D影视带入家庭的努力遭遇惨败，没有人“卧在”沙发上时想佩戴笨重的3D眼镜。受屏幕尺寸的影响，电视显示3D画面的效果不如电影。2010年代后半期，科技产业彻底放弃了3D电视的梦想。

5、Fire手机

过去10年最令人难以置信的事实之一是，杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）在发射火箭方面比开发智能手机更成功。Fire手机绝对是一款失败的产品，给亚马逊造成近2亿美元损失。Fire手机失败的原因在很大程度上是它不够成熟，而且亚马逊丝毫没有掩饰把它打造为带货工具的企图。

4、谷歌眼镜

2012年，谷歌联合创始人塞吉·布林（Sergey Brin）在旧金山举行谷歌眼镜发布会，跳伞运动员佩戴着谷歌眼镜从天而降。谷歌眼镜因配有摄像头而受到隐私人士批评。2015年谷歌眼镜停止发售。随后谷歌推出了企业版谷歌眼镜。

3、Windows Phone

微软一心希望Windows Phone能取代iPhone。尽管基于磁贴的用户界面很漂亮，Windows Phone并未像微软预期的那样获得成功。数年来，微软一直尝试说服开发人员为Windows Phone开发应用，但无功而返。微软甚至收购了诺基亚，后来冲消了收购的诺基亚所有资产。比尔·盖茨（Bill Gates）称微软没有能在智能手机时代获得领先优势是其“有史以来最大失误”。

2、Theranos

Theranos估值曾达到90亿美元，其突破性血液检查技术被认为将给医疗行业带来一场革命。《华尔街日报》曝光其血液检查技术没有用，公司CEO兼创始人伊丽莎白·霍姆斯（Elizabeth Holmes）利用标准的实验室血液检查欺骗了风投、公司高管和客户后，Theranos破产了。霍姆斯的律师今年早些时候称，她已经数个月没有支付他们报酬了。

1、三星Galaxy Note 7

评测人员对三星Galaxy Note 7手机极尽溢美之辞，甚至把它称作有史以来设计最好的智能手机。但爆炸使得人们对Galaxy Note 7的态度发生了180度转弯，三星声誉也大受影响。至少有35起Galaxy Note 7手机爆炸起火的报告，三星发布了致歉声明，并宣布召回全部Galaxy Note 7。