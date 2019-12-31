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微信安卓版7.0.10正式版黑暗模式没了，教你重新找回

2019/12/31 15:16:49来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月31日消息 今天微信官方网站发布了微信 7.0.10 for Android 正式版下载，并且官网还公布了微信安卓版64位的正式版下载。该版本主要更新是 发消息时，可以引用之前的内容。

在发布该版本时，IT之家编辑直接下载了官网上的微信 7.0.10 for Android 64位正式版，覆盖了之前的微信7.0.10测试版，在小米8透明探索版（已升级基于安卓10的MIUI11系统）上开启了深色模式，发现此时微信仍然支持黑暗模式。

不过众多IT之家网友在评论区反馈，微信安卓版升级到7.0.10正式版后黑暗模式不再出现。IT之家编辑随后进行了全新安装测试，发现无论是7.0.10正式版32位版本还是64位版本，在小米8透明探索版的深色模式下也不能再复现微信的黑暗模式。

如果你想继续体验微信安卓版黑暗模式，IT之家编辑经反复验证，可以恢复下载最初的微信7.0.10内测版。即下载7.0.10_1560 27000A11版本，而后面升级的微信内测版7.0.10也取消了黑暗模式。

▲下载A11版本。微信版本号那里双击查看

如果你想第一时间申请微信安卓最新内测版体验资格：在IT之家微信公众号（注：微信搜“IT之家”并关注）回复“微信内测版”，即可获取下载地址。

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。

此前微信发布了7.0大版本，更新日志包括如下内容：

  • 可以拍一个「视频动态」，记录眼前的世界。也可以给朋友的视频冒个泡，告诉他你来过。

  • 界面全新改版，更清晰直观的视觉与操作体验。

  • 可以在看一看里浏览朋友认为好看的文章。

  • 在聊天详情页中，可以给单聊设置强提醒。

推荐阅读：

微信7.0.9正式版上手体验：视频可发时长最多30秒，权限可仅聊天

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关键词：微信微信最新版

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