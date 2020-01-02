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称“水印宝”去水印行为侵权，快手公司起诉不正当竞争

2020/1/2 9:29:40来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

据海淀法院网官方消息，因认为北京鹏图助梦科技有限公司开发并运营的“水印宝”App中去水印行为构成侵权，北京快手科技有限公司以不正当竞争为由将该公司诉至法院，要求停止侵权、消除影响并赔偿经济损失及合理支出51万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告快手公司诉称，其经营的快手平台在全国范围内具有知名度和影响力，“快手”作为企业字号和产品名称已与原告建立高度对应关系。用户从快手平台下载的视频会展示“快手水印”，内容包括快手的图文标识及作者快手号的标识，“快手水印”是原告重要的竞争优势。鹏图公司开发并运营的名为“水印宝”的App（以下简称涉案App）在各应用市场下载界面应用简介中均有“支持从快手平台提取无水印视频，一键视频去水印”的描述。作为涉案App的开发者与经营者，鹏图公司擅自在App下载页面中使用“快手”文字，该行为易引人误认为涉案App是快手公司经营的产品、提供的服务或者与快手存在特定联系。此外，通过点击涉案App的“视频提取”“去水印”功能按钮，根据提示操作可获得已经被去掉快手水印的视频。

原告快手公司认为，鹏图公司在对涉案App去水印功能的介绍中，直接针对快手公司及产品，指向性明确，主观恶意十分明显。鹏图公司通过混淆行为及去水印行为，客观上不正当地利用或破坏快手公司通过合法经营获取的竞争优势，给其造成了损害。故向法院起诉要求判令被告停止侵权、消除影响并赔偿经济损失及合理支出51万元。

目前，此案正在进一步审理中。

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关键词：快手

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