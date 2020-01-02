外媒看中国电商直播热：帮助普通人实现致富梦想

北京时间1月2日消息，美国财经媒体CNBC近日刊文评论中国直播带货热潮的兴起，称这正在帮助普通中国人实现发财致富和阶层上升的梦想。

去年“双十一”购物节期间，快手主播“辛巴”在短短5分钟内卖出了4250万套韩国护肤品牌Whoo的产品，销售额超过4亿元（约合5700万美元）。

对很多中国人来说，这是一夜暴富的梦想，也能带来社会流动性。对于全球品牌来说，这些互联网名人——“网红”——正在成为接触中国数亿购物者的最有效途径。

“辛巴”真名辛有志，自称是农民的孩子，他的卖点是提供物有所值的商品。他的谈话技巧是他土生土长的东北地区的标志，那里的人们以擅长“唠嗑”著称。

2018年中国直播人物纪录片《虚你人生》的导演吴皓说：“他们（东北人）在做‘即兴表演’（ad lib）和现场回应方面更开放，这样的内容吸引了全国的观众，甚至对南方人也是如此。”

在网络直播的早期，该地区产生了一大批会“唠嗑”的主播，观众愿意用虚拟货币礼物来表达对他们的喜爱。

事实上，根据中国社交网络平台陌陌的数据，2018年，东北三省的专业直播人员比例最高。报告援引官方数字称，截至去年年中，中国有超过4.25亿直播用户。

蛋糕正越做越大。

快手的合作伙伴魔筷科技CEO王玉林在12月17日的一次发布会上表示，对于拥有100万以上粉丝的快手用户，过去11个月的交易量增长了9倍，而拥有20万以上粉丝的用户交易量增长了34倍。

入门门槛不断上升

但即使那些不太知名的品牌也转向网红寻求帮助，这个行业仍然以重量级人物为主，并且越来越多地要求专业化。

大约一年前，一个用户的视频可以很容易地获得吸引力，但现在，需要整个团队支持这个人，过去四年为一位顶级内容创建者工作的赵凯文（KelvinZhang，音译）这样说道。

赵说：“对个人来说，最好的日子过去了。”他指出，制作一个好的短视频至少和制作一部在线电影花费一样多，“要赢是非常困难的，不是不可能，但你需要做的投资要高得多。”

根据行业研究机构克劳锐指数研究院（TopKlout）去年3月的一份报告，现在至少有5000家被称为“多渠道网络”的机构，他们充当将网红主播与品牌联系起来的人才机构，有时还协助进行内容制作。

奥纬咨询（Oliver Wyman）的零售合伙人Pedro Yip表示，中间商可以获得10%至25%的佣金，其中较小的份额将流向网红主播。“随着市场人气的上升，收入也会发生变化。通常情况下，价格会呈指数级上升。”

直播是永恒的吗？

对那些获得这种吸引力的人来说，职业不确定性仍然很高。

吴皓5年前开始为他的纪录片关注几位直播者，这位导演说，自那以来，他们现在的收入仍和以前一样。但随着新的视频平台吸引眼球，粉丝基数的总体增长已经见顶。

吴皓说：“他们都试图找到支持。但如果你想一想，这些人通常没有大学学位……他们没有任何社会资本，他们不知道如何经营一家现实生活中的企业。他们试图创办餐厅、酒吧，但都失败了。”

即便是在快手上拥有近3470万粉丝的辛有志，也知道直播不是一辈子的事。

在“双十二”购物节活动期间，他说他需要需要不断提高自己，积累粉丝，并开发自己的产品供应链。