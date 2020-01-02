天猫年货节开启：包销3亿斤农产品

IT之家1月2日消息 天猫年货节今日正式开启，据悉，超过10万个品牌在天猫上为消费者准备了1000万款浓浓年味的年货。

而21世纪最流行的“水果自由”年味儿，此次年货节也有特别准备：上淘宝app每种种成1棵果树，就会免费收到1箱水果。如果邀请家人、朋友一起种，则最多能收到5箱。

帮农民卖水果送你过年大果盘

第一批加入「种果树」的水果，既有大家熟悉的冰糖橙、花牛苹果，也有备受追捧的“网红新品”鸡尾葡萄柚。这些水果全部来自阿里巴巴在全国的数字农业基地，其中6种来自贫困县。这也意味着，你每多种1棵果树，农民就能多卖出1箱水果。

今年年货节期间淘宝天猫的一个小目标具体来说包括两件事：帮全国农民包销至少3亿斤水果，同时让每位参与其中的农民过年前至少再增收1000块钱。

为此，淘宝天猫与全国1000多个农产品原产地进行合作，新疆纸皮核桃、金华火腿、临安山核桃、赣南茶油、富平柿饼、丹东草莓、内蒙古牛羊肉等原产地的年货将全国各个原产地直供给淘宝天猫的消费者，让大家把正宗的年货、年夜饭先送回家，也帮农民们实现增收。

对于不想做饭又爱吃的懒人吃货们，天猫年货节则准备好了「半成品年夜饭」，大家只需要把「半成品年夜饭」买回家，几分钟就可以吃上虾饺、叉烧包、东坡梅菜扣肉、甜烧白夹沙肉等各地原汁原味的特色年夜饭。

你不想失去的年味儿?天猫帮你找回来

电子鞭炮、升降火锅、讨红包卫衣......不仅是吃的，今年天猫年货节还涌现出了一批解决过年期间痛点的新奇产品，专门解决缺“年味儿”问题。

今年出现了一款过年专属产品：「火锅麻将暖被桌」，它可以让消费者在春节期间一边烤火、一边打麻将，打完麻将不用腾挪身体，可以直接开吃火锅。

家庭聚会唱KTV也是很多人过年的爱好，今年有一款产品叫「唱吧麦克风音响一体麦”」，小小一个话筒可以无线连接电视，客厅马上化身KTV，在家里就能随时开始嗨歌，年夜饭后终于有了新项目。

优雅地让小朋友们讨要红包的讨红包卫衣，年货节也准备好了！巴拉巴拉童装在天猫上推出了一款过年专属儿童卫衣，黄色的卫衣上有个讨红包专属口袋，非常显眼，可以免去大人间的客套推让，在心照不宣的哈哈大笑中让小朋友的压岁钱落袋为安。

大朋友们虽然不能再讨红包，但代表80、90后儿时过年味道的食品也推出了好玩的“长大版”，大白兔奶糖、旺旺、珍宝珠纷纷推出了巨型包装，小时候的明星饼干奥利奥，也推出了红丝绒特别口味的红色版，过年期间拍照送礼都很有趣。