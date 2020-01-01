华为做了档新闻节目：回顾鸿蒙OS发布等成就，任正非未露面

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IT之家1月1日消息 12月31日，华为海外频道发布首期4分钟自制新闻节目，回顾华为2019年的成绩，全年销售额超8500亿元，作为华为的首条新闻节目，任正非并未出现在节目中。
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华为表示，2019年销售额超过8500亿元，与2018年相比增长约20%。同时节目回顾了2019发布的昇腾910芯片、鸿蒙OS等成就，在“华为之声”板块，其再度列举了包括安全性高，带动经济等选择5G网络的五大理由。
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