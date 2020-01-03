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替微软操心，粉丝制作Windows 10版本2004概念设计：靓彩版开始菜单

2020/1/3 10:03:00来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月3日消息 微软一直在Windows 10上进行每年两次的重大更新改进，但是在过去的几个发行版中，Windows 10保持了相同的外观，例如亮度滑块，新的Light主题以及许多其他细微的错误修复，该操作系统并没有看到很多重大的视觉变化。除非是即将带来的Windows 10X系统，但开始是为双屏或折叠屏PC准备的。

现在一位粉丝带来了对Windows 10版本2004在外观设计上的美好期待，看起来十分漂亮。

虽然在Photoshop中模拟概念显然要比重新开发编码整个操作系统更容易，但是Reddit用户u/MrZombieKiller的概念图像仍然很有趣。

从概念上讲，Windows 10X中经过改进的“开始”菜单来到了桌面版，并有了自定义版本。它具有一些经过重新设计的静态Windows 10图标，以及搜索栏和推荐文档区域。甚至“开始”按钮也已在概念中进行了调整，现在它具有多彩色的Microsoft徽标Logo。

在其他区域，该概念设计中的“开始”菜单不再具有任何用户信息、文档链接、配置文件图标或关闭PC电源的选项。取而代之的是，所有这些都被转移到了操作中心，它似乎是“弹性的”，可以让用户在需要时将其拉起。 

概念设计中的“操作中心”图标本身也进行了调整，现在可以通过用户的个人资料图片进行召唤。因此，系统托盘中的其他元素已被移除，并向上推到Action Center“操纵页面”中。Action Center中的通知在很大程度上保持不变，并且我们仍然拥有Windows的“ 推送通知”卡片，这是Windows 10的特色。

微软依然在针对Windows 10新功能进行开发和完善，但是在外观设计方面，步子很小，微软可能要过很久才会让Windows 10桌面版全部更换上流畅设计或者全新的Windows 10X界面。

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关键词：Windows 10概念设计

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