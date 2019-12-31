微软：Windows 10文件资源管理器搜索框Bug非关键性问题，假期后修复

IT之家12月31日消息 2019 Windows 10更新十一月版是一个次要版本，但据报道它在许多设备上的文件资源管理器中破坏了搜索功能。微软显然已经意识到了该错误，并且正在修复中，但可能未击中用户的痛点。

当选中搜索输入框后，2019 Windows 10更新十一月版中的bug冻结了搜索面板。无响应的搜索框是微软统一使用文件资源管理器搜索的结果，该体验使用户可以在键入内容时预览文件和图片等项目。

文件资源管理器更新的搜索体验可能对某些用户有所帮助，但许多人还抱怨说Windows 10版本1909之后，搜索框中的右键单击支持被禁用。

正如我们之前报道的那样，微软已经开发了针对这些错误的修复程序，并且该公司已通过Windows Insider程序将更改交付给Windows 10 20H1用户。

生产设备应该早日解决这些问题，但是微软项目经理透露，该公司将只会在假期后调查生产版本中存在的错误。

根据他的推文，该错误要等到节假日之后才能修复，因为它不是“关键问题”。

“我们中的某些人正在放假，这意味着在Twitter上发布的大多是与工作无关的事物等。我们将对此进行调查，但由于这不是一个紧迫的问题，因此直到假期结束我们才可能对其关注。谢谢。”Brandon LeBlanc发布了此推文说明。

由于是假期，微软可以将修复程序保留到2月星期二补丁，或者我们可以将其作为可选的累积更新在1月下旬进行。可选的累积更新中包含的修补程序是下一个每月星期二补丁程序推出的一部分。