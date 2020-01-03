滴滴协助北京警方破获刷单诈骗案，48名嫌疑人被拘

1月3日下午消息，近日滴滴出行协助北京警方破获了一起网约车司机利用第三方软件虚拟行驶轨迹，骗取平台垫付费用的黑产案件，涉案金额超过30万元。目前，48名诈骗嫌疑人已经被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

据介绍，滴滴工作人员在日常工作中发现了相关线索。此前，滴滴员工注意到，一些订单的行驶轨迹异常，疑似有司机利用第三方软件虚拟行程实施诈骗。工作人员立即固定证据，向北京市公安局海淀分局报案。

警方介绍，海淀公安分局刑侦支队在2019年11月6日接到滴滴报案后，立即组织专案组开展调查工作。在滴滴的密切配合下，办案民警梳理相关信息后发现，确定有多个订单、多名司机利用同种手段进行诈骗，分别分布在北京、上海、广州等16个城市。12月6日，专案组统一展开抓捕行动，先后成功抓获48名诈骗嫌疑人。

滴滴表示，感谢警方快速侦破案件，这有助于促进网约车行业的健康发展。互联网并非法外之地，任何动歪脑筋不当牟利、危害法律尊严者都将受到惩处。未来，滴滴将继续与警方合作，加强对网络黑产行为的打击力度，维护平台用户的正当权益。

截至2019年10月，滴滴在2019年全年配合全国警方办理黑产案件20宗，抓捕339名犯罪嫌疑人；联合第三方平台处理了549件作弊器与其他违规服务商品，封禁了707个黑产传播账号；对使用作弊器的8万多人次司机不同程度地停止服务。