卢伟冰科普Redmi K30 5G三网并发技术：网速更快更稳定

IT之家1月3日消息 Redmi红米手机近日正式发布新款Redmi K30 5G手机。除了支持双模5G以及120Hz流速屏外还支持5G MultiLink技术，今日Redmi红米品牌部总经理卢伟冰便通过微博科普了一下Redmi K30 5G的5G MultiLink技术。

卢伟冰表示，Redmi K30 5G可实现三网并发，即2.4GHz WiFi + 5GHz WiFi + 5G/4G移动网络，举例而言就是把网速“运输车”从1辆直接增加到3辆，保证高速、稳定的网络连接体验。

配置方面，Redmi K30 5G手机搭载了最新的高通骁龙765G处理器，采用了目前最顶级的7nmEUV工艺，集成骁龙X52调制解调器及射频系统并支持SA/NSA双模。手机采用一块6.67英寸120Hz双挖孔流速全面屏，屏幕比例为20:9，屏占比为91%，支持护眼模式2.0。机身采用3D四曲面玻璃设计，拥有双面康宁GG5保护玻璃，由AG磨砂旗舰级工艺打造而成。

相机方面，Redmi K30 5G手机采用前后六摄全场景方案，全球首发索尼6400万像素IMX686传感器，拥有1/1.7”超大感光元件，1.6μm 4合1大像素，f/1.89大光圈，6P镜头， 支持夜神超级夜景功能，与小米CC9 Pro算法相同；采用200万像素人像景深镜头，1.75μm像素，可实现真实自然的背景虚化效果，支持人像模式+电影模式；前置AI双摄，支持萌拍，电影人像模式，支持RAW格式直出。

Redmi K30 5G手机将在1月7日上午10点全渠道现货首卖，1999元起。