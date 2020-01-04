京东年货节1.5抢红包：耳机音响满999减150元、电脑数码满1000减100元

京东2020年货节【京享红包】已于12月31日起正式开抢，可随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包。

京享红包共千万奖池，先到先得，发完即止。1月1日、7日京东红包金额提升，且中奖概率加倍！

1月5日主会场主题为美妆焕新季，超值美妆礼每满199减100、新年妆大运满499减150、百思图品牌大赏领券满300减50；此外，新年新“声”活耳机音箱领券满999减150、年味十足“鼠”你最红电脑数码领券满1000减100元、文具年货盛宴低至7折等。

• 什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

红包领取时间：2019年12月31日 18点 - 2020年1月12日 24点

红包使用时间：2019年12月31日 - 2020年1月17日（过期红包失效）

• 京享红包面额

随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包。

• 京东年货节福利放送

会场 优惠力度 主会场 每日一个主题、疯抢优惠神券

京东超市 满199减100、满299减150 手机狂欢 抢2020元神券、2020台手机5折秒 电脑数码 抢笔记本2020元神券 耳机音箱 领券999减150、全场6期免息 品质家电 百亿红包、最高减400 服饰时尚 大牌狂欢、领券满300享9折 时令生鲜 2件8折、3件7折 美妆新颜 每满199减100、等量买赠 生活服务 火车票50元神券限时抢 运动户外 部分领券300减30 图书文娱 自营图书每满100减50 京东健康 保健品满299减80 拍拍优选 二手iPhone X 256G低至3799 国际进口 满199减100、3件5折 箱包鞋履 跨店每满300减30 京东京造 领券满199减100

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