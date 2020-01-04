2020天猫年货节预热：全场每满300减30元、万券齐发抢大额券

IT之家1月4日消息 春节将至，2020天猫年货节也拉开了序幕，1月2日-5日狂欢预热，1月6日-10日热卖开售，全场每满300减30元，上不封顶，6日0点爆款直降限时不限量，6日-10日每天上午10点爆款秒杀限时限量，此外还有多件多折、万券齐发抢大额券，年货定制礼盒3折起、爆款直降不只5折、最高24期免息等优惠等你来抢，点此前往。

活动时间：

年货节预热：1月2日 - 1月5日

年货节售卖：1月6日 - 1月10日

主要玩法：

购物津贴：每满300-30，上不封顶。领取时间1月2日-10日，使用时间1月6日-10日；

限时直降：1月6号0点，限时不限量，从1月3号0点开始预热； 1月6号-10号每天上午10点，限时限量，每场都提前2小时预热；

其他玩法：多件多折、万券齐发抢大额券；年货定制礼盒3折起、爆款直降不只5折、最高24期免息等。

2020天猫年货节分会场入口一览：

• 精选会场类 - 聚划算 | 零点闪降 | 十点闪降 | 万券齐发 | 分期免息 | 国民爆款 | 国际直营 | 天猫超市 | 9.8元疯抢

• 数码电子类 - 数码会场 | 手机数码 | 手机会场 | 品质家电 | 小家电 | 大家电 | 潮电新品

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 男装主场 | 女装主场 | 男女鞋 | 内衣 | 运动户外

• 居家生活类 - 家具会场 | 家居家纺 | 灯具灯饰 | 厨卫会场 | 纸品家清 | 医药健康 | 潮流个护 | 萌宠会场

• 食品酒水类 - 食品生鲜 | 粮油速食 | 茶乳冲饮 | 年味餐饮 | 休闲零食 | 品质生鲜 | 中外名酒

• 美妆车品类 - 手表眼镜 | 箱包服配 | 黄金珠宝 | 美妆心愿 | 新车特卖 | 汽车养护 | 爱车会场

• 聚划算会场 - 百亿补贴 | 卖空会场 | 大牌补贴 | 食品年货 | 大牌美妆 | 个护家清

• 天猫国际类 - 进口年货 | 进口美妆 | 进口保健 | 进口食品 | 进口家居 | 医美会场

• 国际直营类 - 直营超市 | 直营数码 | 直营食品 | 直营保健 | 直营母婴 | 直营个护 | 直营家居 | 直营美妆

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