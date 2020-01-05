一年内苹果市值几乎翻倍，市盈率攀升至9年来高点

在过去一年里，苹果公司的市值几乎翻了一番。自2011年以来，这家iPhone制造商的市盈率首次连续几个月持续高于标准普尔500指数。这与过去9年的情况截然相反，由于投资者担心缺乏产品创新，苹果的股价此前一直低于市场水平。

这种情绪的转变应当归功于苹果专注于开发一个拥有近15亿用户的生态系统，以产生稳定的利润流。Loup Ventures创始人的吉恩-蒙斯特（Gene Munster）表示，iCloud存储和苹果音乐等服务的贡献越来越大，正使苹果的业务更加稳定，因此理应获得更高的市盈率。

根据分析师的估计，未来三年内，苹果公司的收益有望在每个季度都有所增长。预计2020财年该公司的利润将增长10%，并在未来两年保持这一增长速度。

尽管去年苹果的收益连续两个季度下滑，但投资者仍愿意为苹果股票支付高价，原因之一就是该公司有望实现稳定增长。该股在2019年上涨86%，目前的市盈率为25，为2008年以来的最高水平。相比之下，标准普尔500指数的市盈率为21.7。

2019年的涨势帮助苹果缩小了与Facebook等科技巨头在市盈率上的差距。但它仍落后于Alphabet和微软，两者的市盈率分别为31和32。蒙斯特预计，随着越来越多的投资者接受苹果在智能手机以外的扩张，苹果的市盈率将继续上升。

软件公司的市盈率通常会更高，因为客户会承诺购买未来一段时间里的服务，这让销售更容易预测。看好苹果的人认为，苹果庞大的用户群提供了类似的经常性收入来源。

不过，苹果股价在2019年的大幅上涨也引发了人们对该股将出现回调的担忧。在49位苹果分析师中，有7位给出了卖出评级，这是至少9年来最多。截至上周五收盘，该股已经较华尔街平均目标价高出10%。

苹果至少有一半的收入仍依赖iPhone，这是分析师看跌的另一个理由。高达1000美元或更高的iPhone售价令该公司容易受到经济放缓的影响。

不过，由于智能手机销售放缓和服务组合不断扩大，iPhone在收入中所占的份额近年来一直在下降。除了主流应用商店和AppleCare订阅外，该公司还推出了TV+流媒体服务以及Arcade视频游戏订阅服务。

市场预计，到2020财年，服务收入将增至540亿美元，占公司总销售额的五分之一，远高于2019年底的18%。

詹森投资管理公司（Jensen Investment Management Inc.）的投资组合经理凯文-沃克什（Kevin Walkush）说，苹果的服务组合以及AirPods和Apple Watch等可穿戴设备的成功让投资者更愿意为苹果股票买单。

他表示，“服务业务确实取得了进展”，可穿戴设备“增长非常强劲”。“你会看到所有这些不同的增长机会，以及由于服务而增加的生态系统的粘性。”