富豪马斯克的清贫过往：为18美元时薪冒死清理锅炉房

北京时间1月5日早间消息，埃隆·马斯克（Elon Musk）最著名的身份是特斯拉和SpaceX的CEO，但在成为硅谷风雨人物之前，他还曾打过零工。

根据阿什利·万斯（Ashlee Vance）所著的《埃隆·马斯克：特斯拉、SpaceX和梦幻般的追梦》，马斯克17岁离开了南非的家，前往加拿大，成为加拿大公民（他的母亲梅耶（Maye）就出生在那里），在表哥家借住。

最初，马斯克在萨斯喀彻温省瓦尔德克（Wardeck）的堂兄农场工作（截至2016年，该村人口不足300人），负责种蔬菜和铲粮仓。根据这本书的介绍，马斯克随后还在温哥华学会了用电锯砍伐原木。

但是，在向失业办公室询问了哪些工作最赚钱之后，马斯克开始了他迄今为止最艰难的工作：清理木材厂的锅炉房。

为了每小时18美元的“高薪”，马斯克在传记中说，他必须“穿上这套危险品制服，然后在那条几乎无法容身的小隧道里腾挪。还要用铲子把沙子和冒着热气的黏糊糊的残留物从刚才进来的那个地方铲出去。”

“根本无处可藏。”马斯克说，“另一边的其他人必须将其铲入独轮车。如果在里面停留超过30分钟，就会被热死。”

那这本书说，最早有30人和马斯克一起工作，第三天剩下五个人，到周末就只剩下马斯克和另外两个人还在工作。

马斯克最终放弃了体力劳动，转而追求技术。他于1997年5月毕业于宾夕法尼亚大学，然后参加斯坦福大学的材料科学工程研究生课程。尽管马斯克从未在斯坦福大学上过课（尽管他被录取了），但他确实冒险去了硅谷，并在网景申请了工作。他在2012年对企业家和投资人凯文·罗斯（Kevin Rose）表示，他对当时新生的互联网很感兴趣。

马斯克没有被网景录取。他猜测了自己没有被录取的原因：他拥有沃顿商学院的学位，还被斯坦福的物理和材料科学系录取为研究生，但是他没有计算机科学学位，也没有软件公司工作经验。

“我想在网景的大厅里逛一逛，但是我很害羞，无法与任何人交谈。所以我就那样站在大厅里。”他说。“这很尴尬。”

尽管马斯克的职业生涯中起步并不顺利，但在1999年，他还是以大约3亿美元的价格将自己的第一家公司Zip2卖给了康柏。在网景的求职失败后，他创办了Zip2，并决定与其先在斯坦福大学攻读博士学位，不如先尝试创办一家公司。马斯克说，他认为如果开办企业不成功，他随时可以重返校园。

他用从Zip2出售中获得的钱创建了X.com，这是一个在线金融服务平台，于2000年与Confinity合并，后来成为PayPal。2002年，eBay以15亿美元的价格收购了PayPal。

马斯克于2002年创立了SpaceX，随后于2003年创立了特斯拉。2016年，他创立了Neuralink。一年后，他创立了The Boring Company。

据《福布斯》报道，如今，埃隆·马斯克的身家已达275亿美元。