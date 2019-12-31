马斯克：我不是“富二代”，曾背六位数学生债买不起二手电脑

北京时间31日消息，特斯拉CEO艾隆-马斯克上周六发布一连串推文，驳斥一位网友有关他是“富二代”的评论，称自己曾背负六位数的学生债，最困难时甚至买不起一台二手电脑。



一位推特用户称，马斯克“失去的钱比你这辈子能有的还要多，他剩下的钱也比你这辈子能有的还要多，这不是因为他应得，而是因为他的家人从生活在南非的黑人那里偷了一个翡翠矿。”

马斯克回应称：“这是个非常可怕的谎言。我17岁时独自一人离开了南非，只带着一个背包和一箱书。在我妈妈在萨斯喀彻温省的表弟的农场和温哥华的一个木材厂工作。后来上了皇后大学，得到了奖学金，也背上一身债。在宾大沃顿商学院和斯坦福大学也是如此。”

根据马斯克的传记，在他离开南非去加拿大后不久，他的母亲带着他的兄弟和妹妹也搬到了加拿大。

马斯克的父母在他不到10岁时就离婚了。根据马斯克的传记，他的父亲埃罗尔通过咨询服务生意和房地产开发赚到了不少钱，拥有南非比勒陀利亚最大的房子之一，并经常带着孩子们出国旅行。马斯克和金巴尔曾和埃罗尔住了一段时间，但他们的关系很复杂。

1989年，马斯克进入加拿大安大略省的皇后大学学习，1992年转到宾夕法尼亚大学，并于1997年毕业。在毕业后，他创办了第一家公司Zip 2，开发城市导航与指南软件。

马斯克在另一条推文中说：“我们创办了Zip2，用我的2000美元外加一台自己攒的电脑，还有我兄弟的5000美元，Greg Kouri的8000美元。我父亲在很久之后才在一轮20万美元的天使投资中提供了10%的资金（2万美元），但那时风险已经降低了，注资无论如何都会有的。”

1999年，马斯克出售了Zip2，赚了3亿美元，他用这笔钱创办了在线金融服务平台X.com，并在次年将其与Confinity合并，这就是后来的PayPal。2002年，电商巨头eBay以15亿美元的价格收购了PayPal。

2002年，马斯克创办了太空探索技术公司（SpaceX），2003年创办特斯拉汽车公司。2016年创办了脑机互联公司Neuralink，一年后又创办了隧道挖掘公司Boring Company。今天，据《福布斯》估计，马斯克的身价为265亿美元。