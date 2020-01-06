对司机发送“彩虹屁”，柳青曝光滴滴“夸夸机器人”功能

滴滴出行总裁柳青今天早上在微博剧透了“夸夸机器人”功能，并表示也想和大家讨论下怎么夸人的问题。对于很熟的人来说，互黑可能就是互夸；但是对于不熟的人来说，经常会变成🌈屁。你更喜欢哪种？下面有一些文案，适合用来夸司机师傅们吗，大家也帮忙想想文案吧。

柳青给出了十条夸夸文案，包括：甭管雨天雪天，在您的车里就是春天；深夜出车不容易，我来为你打个气；愿您在新的一年里，接单接到爆，数钱数到笑；师傅开车顶呱呱，让我想要夸一夸......