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挪威人均电动汽车购买量全球第一，特斯拉Model 3 最热销

2020/1/5 14:46:47来源：新浪科技作者：鼎宏责编：孤城评论：

北京时间1月5日上午消息，根据OFV的数据，电动汽车继续在挪威占主导地位，该国电动汽车销量占比从2018年的31.2%上升到2019年的42.4%，表明电动汽车销量一年增长近1/3。

加上插电式混合动力汽车的销量，2019年挪威销售的新车中约有56%为插电类汽车。

特斯拉的创纪录年份推动了销量数字的增长，特斯拉的Model 3也成为2019年挪威最受欢迎的汽车。

去年几个月以来，特斯拉一直是该国最畅销的品牌。但是到了年底，特斯拉却最终落后于大众。大众汽车排名首位，特斯拉的销量落后于大众不到1%。

但是，特斯拉Model 3是该国最受欢迎的单一车型，取代了2018年领先的日产Leaf。Model 3本身在挪威拥有11%的市场份额，售出15683辆，这比第二名的大众高尔夫高出50%以上。

挪威是电动汽车的销售大国，自从Leaf在2010年开始在欧洲销售以来，就一直领先于其他欧盟国家。今年年底，德国在电动汽车的销售方面终于超越了挪威，但挪威仍以巨大优势稳居全球人均电动汽车购买量第一大国的宝座。

尽管电动汽车销量上升，但挪威汽车销量总体下降了3.8%。去年，插电式混合动力汽车的销量下降了27.3%，这表明挪威人更愿意使用全电动汽车并降低汽油消耗。柴油车销量下降了13.1%，常规混合动力（非插电式）销量增长了7.5%。

最差的业绩来自汽油车销售，下降了31.4%。这很可能是因为汽油车通常是小型车，因而最容易被电动车取代。

在这一成功的基础上，挪威计划到2025年禁止使用新的汽油车。但是，如果这种增长率保持下去，他们完全不必为此费心。

OFV和挪威最大的汽车经销商网络的预测都表明，到2020年，挪威新车销量约有50-60%可能是电动的。明年还将有大量新电动车投放市场，大多数汽车制造商将他们的电动汽车重点放在欧洲，以遵守旨在遏制气候变化的严格新法规。

OFV估计，如果不是许多购买者对购买新电动汽车持观望态度，挪威电动汽车的销量在2019年可能会更高。该公司还认为，在未来几年内将有更多新车型可供选择。

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关键词：挪威特斯拉电动车

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