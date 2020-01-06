惠普发布iMac竞品Envy 32一体机：具有多项“世界第一”功能

IT之家1月6日消息 在2020年国际消费电子展（CES）上，惠普（HP）发布了具有多种世界首创技术的Envy 32 AiO一体机，专为创意专业人士打造。HP ENVY 32搭载高达65W的第9代Intel Core i7处理器，NVIDIA GeForce RTX 2080显卡，高达32GB DDR4 RAM和高达1 TB SSD或双存储版本。

惠普还提到，新的ENVY 32 AiO是第一个加入NVIDIA RTX Studio计划的一体机。RTX Studio PC将RTX GPU与NVIDIA Studio Stack的专用SDK和专用Studio驱动程序结合在一起，满足接收新RTX Studio徽章所需的硬件和软件要求。系统和驱动程序通过对顶级创意应用程序和工作流程的严格硬件和软件测试来支持。

Envy 32 AiO的主要亮点是其音频配置。惠普声称Envy 32 AiO是世界音量最大的AiO，也是世界上第一台具有高级音频流的AiO，无需额外的扬声器。用户可以通过Bang&Olufsen定制的内置前置高音扬声器和低音炮扬声器欣赏美妙的声音，还可以轻松地将音乐从手机流式传输到PC扬声器，即使PC处于关闭状态也能用。

Envy 32 AiO的另一个亮点是其显示屏，采用了HDR600 4K显示屏，该显示屏具有高达600尼特的亮度，98%的DCI-P3颜色范围。显示屏固定在坚固的铝质支架上，具有哑光的Nightfall Black饰面，并配有深色烟灰木纹和希瑟声学纤维。

HP Envy 32 AiO现在可以从Amazon，BestBuy订购，起价为1599美元（约合人民币11155元）。