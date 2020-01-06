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马云：现在最大的悲剧是很多大学生毕业后讨厌学习

2020/1/6 17:58:44来源：网易科技作者：-责编：远洋评论：

1月6日消息，马云乡村教育发展年会在三亚举行。在校长力圆桌论坛上，马云表示，过去20年，人越来越像机器，但是未来20年，机器会越来越像人一样，数字时代如果不再需要为流水线输送千篇一律的人才，那么现阶段教育要考虑的事，也是今天校长要考虑的是“我们应该用什么样的方法，培养什么样的人才？”

在他看来，教育不是为了让知识灌到孩子的脑袋里面去，而是让这孩子充满好奇、充满好学，让孩子永远不会害怕未来，而不是每天上了多少课。

教育的变革是技术变革，今天的教育体系是工业时代建立起来，是在为工业时代的流水线，为工业时代的金融业、服务业、制造业培养人才。工业时代是知识的竞争，而数据时代的竞争是创造力和想象力，让孩子有独立的思考、独立的人格，这才是今天教育要走的方向。

“一个国家的竞争力是教育体制的竞争力，一个国家的竞争是孩子的竞争。”他认为，教育的内容、教学的模式将决定这个国家的未来。“我们的孩子应该有世界的眼光，就会愿意为世界担当责任。”

“现在最大的悲剧是全世界很多大学生毕业以后不再愿意学习，讨厌学习，对未来没有希望和没有兴趣。”马云认为这不仅仅是中国教育面临的问题，是全世界教育都面临的问题。因此他认为，各个国家应该把大量的资源放到小学、幼儿园和初中，因为很多技能就是在幼儿园、小学和初中培养起来。

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关键词：马云

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