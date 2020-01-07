唯品会回应涉嫌出售假羊毛衫：已下架涉事品牌

IT之家1月7日消息 据新京报消息，针对涉嫌出售假羊毛衫一事，1月7日唯品会方面回复称，公司已经下架两个涉事品牌，各部门开展自查工作。

近日，北京市消费者协会针对60件羊绒样品测试发现，有1件样品以羊毛冒充羊绒，另有11件样品产品质量未达到标准要求，涉及鹿皇羊、ISABEL MARANT、龙庆峡、柯罗芭、薇薏蔻等品牌。

据介绍，样品价格从380元至8588元不等。比较试验中，北京消协从唯品会购来的一款鹿皇羊套头连帽卫衣针织衫样品用羊毛冒充羊绒，涉嫌造假。