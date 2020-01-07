京东曝光福利政策：身故员工子女公司养，老员工看病报销无上限

IT之家1月7日消息 今日，京东黑板报官方公众号公布京东一系列员工福利，一起来看一下。

五年以上员工看病报销无上限，身故员工子女公司养大成人

从2010年起，京东就建立了“爱心救助基金”福利项目用于缓解员工及直系亲属燃眉之急。截至目前，共帮助近千名员工度过困难。

在京东工作满五年的老员工一旦遇到威胁生命安危的疾病情况，公司将提供不设上限的公立医院医疗费救助支持。如果，员工在任职期间遭遇不幸导致完全丧失劳动能力或身故，公司将承担其子女学习和生活的基本费用，一直到大学毕业。

除此之外，身体是革命的本钱，体检福利定然是少不了。人身意外险以及补充医疗保险也都想的周全，最大限度“未雨绸缪”和“雪中送炭”。

7亿无息贷款买房、全国1.2万间免费宿舍为员工节省房租近2.3亿元

2012年，京东便推出了“安居计划”福利项目，设立专项基金4.5亿元，向符合条件的员工提供最高100万的无抵押、无担保、无利息的购房借款，用于支付可支持地区范围内的员工家庭首套房首付款。截至目前，安居计划提供借款的金额累计将近7亿元，帮助近1500位员工实现安居乐业。

除此之外，京东为一线物流及客服员工提供免费宿舍近1.2万间，年度为住宿员工节省租房成本近2.3亿元，年度住房补贴发放金额累计超过1亿元。京东在总部周边五公里范围内为总部员工提供宿舍超过2000间，年度为住宿员工节约房租成本近5000万元。

（京东客服中心免费精装修员工宿舍）

累计5亿补贴接家人到身边过春节，贴心福利产假给孩子更多陪伴

近日，京东物流发布了2020年“春节也送货”服务举措，春节期间不打烊，全国近300个城市、上千区县可照常下单和上门送货。在服务用户的同时，京东感激坚守工作岗位的京东人，为春节期间加班的员工提供子女团聚等福利补贴。“我在京东过大年”专项福利自2014年至今已累计投入超5亿元，帮助近50000个员工家庭春节团聚。

在京东，符合一定条件的女性员工怀孕生子将享有额外给予的福利产假30天（法定+福利产假的上限是180天假）。截至目前，已经有超过3000名女员工享受了该福利。

除此之外，公司还在京东总部1号楼内设有儿童乐园和托幼中心，职场周边的京东幼儿园更是舒缓了父母事业拼搏和子女陪伴的问题。

全国班车体量最大，年度通勤里程超过400万公里

京东是全国班车体量最大的私营企业，班车线路和通勤次数均最多，年度通勤次数超过8万趟，通勤里程超过400万公里，年度为员工节省通勤费用近1亿元。除了北京总部，成都、宿迁、深圳等职场也都设有班车，方便员工上下班通勤。

京东总部有五整层食堂，每年2000多种菜品，一日三餐供应，晚餐免费。