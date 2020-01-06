1.7奖池加码：京东超市焕新季抢神券、京享红包冲刺888元

根据京东公布的活动节奏，京东年货节京享红包1月7日将迎来第二次“奖池加码”，红包金额提升，且中奖概率加倍！这意味大家可以抽到更多、更大的现金红包，静候0点！

电商活动 入口 京东年货节京享红包 点此领红包 2020天猫年货节 点此前往 2020淘宝年货节 点此前往





1月7日主会场主题为超市焕新季，抢99减88神券，年货食品超级品类日满129减30、徐福记酥糖低至19.9元；此外，电脑数码年货节爆款好物低至9.9元、庆“鱼”年鱼跃专场爆款直降800元、美妆国潮年货节满199减100、三生花新春倒计时低至第二件半价。

• 什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

红包领取时间：2019年12月31日 18点 - 2020年1月12日 24点

红包使用时间：2019年12月31日 - 2020年1月17日（过期红包失效）

• 京享红包面额

随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包。

• 京东年货节福利放送

会场 优惠力度 主会场 每日一个主题、疯抢优惠神券

京东超市 满199减100、满299减150 手机狂欢 抢2020元神券、2020台手机5折秒 电脑数码 抢笔记本2020元神券 耳机音箱 领券999减150、全场6期免息 品质家电 百亿红包、最高减400 服饰时尚 大牌狂欢、领券满300享9折 时令生鲜 2件8折、3件7折 美妆新颜 每满199减100、等量买赠 生活服务 火车票50元神券限时抢 运动户外 部分领券300减30 图书文娱 自营图书每满100减50 京东健康 保健品满299减80 拍拍优选 二手iPhone X 256G低至3799 国际进口 满199减100、3件5折 箱包鞋履 跨店每满300减30 京东京造 领券满199减100

• 京东年货节【京享红包】：点此领红包。

• 2020天猫年货节

1月2日-5日狂欢预热，1月6日-10日热卖开售，全场每满300减30元，上不封顶，6日0点爆款直降限时不限量，6日-10日每天上午10点爆款秒杀限时限量，此外还有多件多折、万券齐发抢大额券，年货定制礼盒3折起、爆款直降不只5折、最高24期免息等优惠等你来抢，点此前往。

活动时间：

年货节预热：1月2日 - 1月5日

年货节售卖：1月6日 - 1月10日

主要玩法：

购物津贴：每满300-30，上不封顶。领取时间1月2日-10日，使用时间1月6日-10日；

限时直降：1月6号0点，限时不限量，从1月3号0点开始预热； 1月6号-10号每天上午10点，限时限量，每场都提前2小时预热；

其他玩法：多件多折、万券齐发抢大额券；年货定制礼盒3折起、爆款直降不只5折、最高24期免息等。

2020天猫年货节分会场入口一览：

• 精选会场类 - 聚划算 | 零点闪降 | 十点闪降 | 万券齐发 | 分期免息 | 国民爆款 | 国际直营 | 天猫超市 | 9.8元疯抢

• 数码电子类 - 数码会场 | 手机数码 | 手机会场 | 品质家电 | 小家电 | 大家电 | 潮电新品

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 男装主场 | 女装主场 | 男女鞋 | 内衣 | 运动户外

• 居家生活类 - 家具会场 | 家居家纺 | 灯具灯饰 | 厨卫会场 | 纸品家清 | 医药健康 | 潮流个护 | 萌宠会场

• 食品酒水类 - 食品生鲜 | 粮油速食 | 茶乳冲饮 | 年味餐饮 | 休闲零食 | 品质生鲜 | 中外名酒

• 美妆车品类 - 手表眼镜 | 箱包服配 | 黄金珠宝 | 美妆心愿 | 新车特卖 | 汽车养护 | 爱车会场

• 聚划算会场 - 百亿补贴 | 卖空会场 | 大牌补贴 | 食品年货 | 大牌美妆 | 个护家清

• 天猫国际类 - 进口年货 | 进口美妆 | 进口保健 | 进口食品 | 进口家居 | 医美会场

• 国际直营类 - 直营超市 | 直营数码 | 直营食品 | 直营保健 | 直营母婴 | 直营个护 | 直营家居 | 直营美妆

• 家乡的宝藏之奉节脐橙——家人整整齐“脐”，新年心想事“橙”

年货情浓，阿里巴巴与国家级贫困县-重庆奉节专项合作当地特产脐橙售卖，为用户带去实惠年货，同时助力农民销售农产品，过个好年。

重庆奉节原产基地直供，阿里小二直接驻场品控，售后保障，坏果包赔，34元买8斤（65mm+果），再额外送1斤大果（70mm+），一箱包邮，点此购买（1月6日开售）。

• 2020淘宝年货节

1月3日-5日狂欢预热，1月6日-10日热卖开售，全场跨店满200减15元、满1000减50元，多买多减，上不封顶；6日0点抢第二件半价、前n分钟让利巅峰 ，限时折上折；疯抢5折大额神券，9.9元疯抢秒杀，点此前往。

活动时间：

活动预热期：1月3日 - 1月5日

正式活动期：1月6日 - 1月10日

年货节玩法：

基础玩法：会场热卖+尖货包邮+跨店满200减15/满1000减50

特殊玩法： 前n时（件）n折

玩法会场：限时优惠会场+万券齐发会场

爆款商品：9.9元疯抢秒杀

• 2020淘宝年货节分会场入口一览：

• 精选会场类 - 源头好货 | 全球年货 | 咸鱼优品 | 美食生鲜 | 宠物花鸟

• 数码家居类 - 潮流数码 | 精品家电 | 文教乐器 | 运动户外

• 服饰鞋靴类 - 潮流男装 | 时髦女装 | 品质男鞋 | 潮流女鞋 | 时髦内衣

• 居家生活类 - 生活百货 | 家纺家饰 | 个性定制 | 服饰配饰

• 美妆母婴类 - 潮流美妆 | 箱包配件 | 珠宝饰品 | 母婴潮品 | 童装玩具

• 年货节城市生活季

年货节本地化会场，吃喝玩乐一应俱全，包含了天猫超市、饿了么、飞猪（景点门票、酒店、旅游项目等）、阿里健康（医美、体检、口腔、疫苗等）、口碑餐饮天猫店（如麦当劳、肯德基、汉堡王）、口碑生活服务天猫店（如美肌工坊）、淘票票电子券、大麦、优酷会员、勤鸽（家政服务）、阿里汽车等等商品和会场，点此前往。

爆款单品：

1）飞猪：从此92折住全国酒店

—菲住联盟会员卡！线下39.9，线上29.9。

两年使用期限，全国300个城市、10000家酒店包含北京四合院、三亚海棠湾民宿等尽享9.2折；

2）淘票票：过年陪家人看场电影

—《只有芸知道》最近火热的不行的电影IP！12元代金券！

3）优酷：过年刷剧不亦乐乎！

—优酷半年卡5折！！还送一个月！！！7个月到手只要54元！

4）家政：过年大扫除超划算！

家政阿姨3小时上门打扫，只要114元！一个小时40元不到！！

5）听书：新的一年，你确定不多花点时间学习增值自己吗？

喜马拉雅VIP会员季卡买3月送3月，6个月只要58元！！1000个会员节目、小说、儿童听书、相声等着你！

6）体检：父母健康最重要，阿里健康给你送年货节佳礼啦！

瑞慈体检孝敬爸妈体检套餐，100元妈妈券，到手436元！

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