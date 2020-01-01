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2399元起，坚果Pro 3元旦期间限时直降500元，享6期免息

2020/1/1 11:45:57来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月1日消息 新一年到来之际，坚果手机也开启了元旦特惠活动。

1月1日至1月3日，在锤子商城及各大电商平台坚果手机官方旗舰店，8GB+128GB黑色版和8GB+256GB黑色、白色版本坚果Pro 3限时优惠500元。8GB+128GB黑色版本到手价2399元，8GB+256GB黑色、白色版本到手价2699元。活动期间购买坚果Pro 3的用户，还可参与6期免息分期、以旧换新等活动。

此外，全新内存版本8GB+256GB松绿色坚果Pro 3现已开启预售，限时直降300元，售价2899元；12GB+256GB松绿色坚果Pro 3限时直降200元，售价3399元。全平台6期分期免息。

坚果Pro 3采用6.39英寸广色域全面屏，分辨率为2340×1080，搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备最新一代屏下指纹，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储（128GB为UFS 2.1存储），拥有白、黑、绿三种配色。

相机方面，坚果Pro 3搭载2000万像素高清前摄，采用三星3T1传感器，拥有1.8μm四合一大像素与f/2.0大光圈；坚果Pro 3后置四摄，为4800万索尼主摄+1300万123°超广角摄像头+800万长焦镜头+500万超微距镜头组合。

此外，Smartisan OS 7.0同时处理多任务的效果，最多可以实现4个应用切换。具有大爆炸BigBang 3.0功能，支持提取声音内容，新增“炸录屏”功能。还具有闪念胶囊ldea Pills 2.0、听觉无障碍、游戏模式、Smartisan TNT等特点和功能。

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关键词：坚果Pro 3

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