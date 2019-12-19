电脑管理、互传手机文件，一个HandShaker全搞定

作为一名科技小编，常有朋友问我这样一个问题：“你最看中手机的哪个功能？”这时候我一般会告诉他们：“当然是和电脑文件互传、管理手机文件啊。”很多人听完我的回答，反而更加困惑了。按理说苹果有隔空投送、iCloud、应用同步；安卓也有账号云备份、NFC、QQ文件互传等等，哪里麻烦了？可俗话说的好，隔行如隔山。他们忽略了一个重要的前提，即这些设备都是你自己的或长期使用的。

仔细想想，如果你像我一样经常有大量的数码设备要去体验、测试功能，它们对你来说大多都只是个临时设备。即使你早就准备好每个品牌的账号，在发布会的现场、车上飞机上、酒店等等地方，你都有充足的条件和时间去登录账号，并完成云备份和多设备文件同步吗？

再看看我需要同步和传输哪些东西。大量的拍照样张、拍摄视频素材&录屏、系统截图、录音以及各种各样的文档、二维码等等。无论是数量还是种类都非常的多、杂、乱。既不符合一般人的使用习惯，也不可能单纯依靠云同步和文件互传，去系统性的分类和整理它们。更别说很多时候，你会遇到有Mac和安卓测试机却没带扩展坞，手机信号差到想哭，忘带数据线，ADB、USB调试整半天等突发情况，每一个都是噩梦。

面对这些魔鬼，除了练就一身佛性之外，你还需要一个经得住时间考验的得力助手，而我给出的答案是HandShaker。从诞生之初，HandShaker就是奔着手机和电脑的文件互传，以及在电脑上管理手机文件而去的。当然，如果你的手机是坚果Pro 3就再好不过了，至于为什么后面我会提到。

HandShaker最大的特点就是不需要登陆账号。要知道，账号的同步服务对全家桶用户来说非常方便，但对于不同品牌的临时设备就不太友好了。它的连接方式非常简单，只要电脑和手机都装了HandShaker，并且连接同一个Wi-Fi，就可以相互搜索连接了。即使没有Wi-Fi，也可以通过数据线连接。也就是说，手机卡信号不佳和忘带数据线这两个问题，对HandShaker来说都不叫事儿。

它的第二个优势是界面。Android文件传输、iTunes、或者裸连后通过驱动器盘符打开手机文件夹，这些方式界面有多简陋、操作有多难用大家应该都知道。还有一部分人喜欢用各种助手，功能是很全，但需要在手机里装一个体积大而臃肿，还有一些的广告和推送的APP。而HandShaker又干净又直观，除了内容同步、手机文件管理以及文件互传之外，再没有多余的东西。

HandShaker的功能分3个部分。第一个是内容同步。比如在登陆欢喜云账号之后，就可以同步手机上的闪念胶囊和剪切板内容，这些内容会同步显示、同步修改，或者复制到别的应用和网页上。这个功能可是坚果手机的专属哦。

第二个是文件互传，当手机连接电脑端的HandShaker之后，就能直接查看手机上的照片、音乐、视频以及下载的安装包、文档等，虽然它们此时不在电脑上。

HandShaker甚至内置了预览功能，可以调用系统的相册、音乐和视频播放器的API接口，直接浏览手机图片、播放手机上的音乐和视频文件，这点对临时设备和新设备来说非常重要。

当然，你也可以将它们导入电脑，或者从电脑拖入相同类型的文件导入手机，并且删除或移动等操作是实时显示的，不会出现文件已经删了，但图标还缓存在页面上的情况。

第三个是手机文件管理。当我们需要直接查看手机根目录里的文件时，点击全部文件即可。在这里可以直接对根目录下的所有文件进行修改、移动、删除甚至预览等操作，相当于一个Android文件传输了。并且借助HandShaker的多种排版类型，也能更加高效的筛选出所需的文件。

有了这样一个强大的软件，足以应付小编开头提到的各种窘境。不论是参加发布会还是做评测都更加游刃有余，得心应手。即使你单纯就是个爱玩机的用户，也一定会被它的干净、高效和方便所折服。