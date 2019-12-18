坚果Pro 3限时降价400元，到手价2499元起

IT之家12月18日消息 坚果Pro 3现已在京东开启限时降价活动。12月19日至12月21日期间，坚果Pro 3 8+128GB黑色版本直降400元，到手价2499元；8+256GB白/黑色版本直降200元，到手价2999元；12+256GB绿色版本直降200元，到手价3399元。

配置方面，坚果Pro 3采用6.39英寸FHD+广色域全面屏，搭载最新一代屏下指纹，可0.2s解锁。坚果Pro 3还搭载高通骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储（128GB为UFS 2.1存储）。

相机方面，坚果 Pro 3搭载2000万像素高清前摄，采用三星3T1传感器，拥有1.8μm四合一大像素与f/2.0大光圈；坚果 Pro 3后置四摄，为4800万索尼主摄+1300万123°超广角摄像头+800万长焦镜头+500万超微距镜头组合。

系统方面，坚果Pro 3搭载的全新Smartisan OS 7.0带来了322项基础体验升级，加入了抬手亮屏、点击唤醒、全面屏手势、DC调光、双WIFI软路由、多任务卡片等功能；同时，锁屏新增纯净模式，还可锁屏上滑刷抖音。

性能优化方面，Smartisan OS 7.0支持蜂窝与WLAN混合加速，带来了防链式启动2.0与智能冻结2.0等功能。Smartisan OS 7.0还新增效率三件套、闪念胶囊3.0、大爆炸3.0、语音助手“小白小白”等。

大爆炸3.0支持提取声音内容，并新增“炸录屏”功能。通过录屏抽帧的方式，快速定格视频中的画面，可以批量选取做成长图或GIF动图保存。Smartisan OS 7.0带来了一步3.0，实现了同时处理多任务的效果，最多可以实现4个应用切换。