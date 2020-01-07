“小钢炮”苹果iPhone 9渲染图出炉，神似iPhone 8

IT之家1月7日消息根据传闻，苹果正在准备iPhone SE的后继产品，该产品可能称为iPhone SE 2，但也有消息称该机命名为iPhone 9，这里暂且称其为后者吧。

现在iGeeksBlog跟@OnLeaks基于工厂CAD联合制作了该机的渲染图，从渲染图来看，该机跟iPhone 8很像，保留了Touch ID Home键，同时额头和下巴都很宽，正面是一块4.7英寸LCD显示屏。意味着iPhone 9将不会集成Face ID技术，但该机还是可以模仿iPhone 11 Pro的磨砂玻璃背面。

据悉，iPhone 9的高度为138.5毫米，宽度为67.4毫米，显然不如123.8 x 58.6毫米的4英寸小屏幕的iPhone SE紧凑，但是按照“现代”标准，它确实很小。此外，iPhone 9的厚度从7.3毫米增加到了7.8毫米，如果考虑到相机的凸起，厚度则提高到8.6毫米。

iPhone 9将配备单个后置摄像头，但其成像传感器看起来比iPhone 8背面的更大、更厚，这意味着相机的性能将会大大改善。该机还将采用苹果最新的A13仿生SoC，估计电池也会增大。

苹果可能会在3月份推出iPhone 9，有传言称iPhone 9的价格比iPhone 8现在的价格低50美元。也就是说，入门级64GB存储版本的价格为399美元。