苹果iPhone 12/Plus/Pro/Max、iPhone SE 2配置价格曝光

IT之家12月5日消息 Apple Hub曝光了2020年苹果公司将推出的5款iPhone机型，包括1款iPhone SE 2与4款iPhone 12。

根据Apple Hub的爆料，iPhone SE 2搭载块4.7英寸LCD屏幕，搭载A13处理器，后置12MP单摄，前置12MP单摄，使用Touch ID，配备3GB+64/128GB存储规格，内置2000mAh电池，支持IP68级防水，支持无线充电，Lightning数据线，预计售价399美元（约2813元）。

iPhone 12搭载一块5.4英寸OLED屏幕，搭载A14处理器，后置16MP双摄，前置12MP单摄，使用FaceID，配备4GB+128/256/512GB存储规格，内置1800~2000mAh电池，支持5G（Sub-Ghz），支持IP68级防水，支持无线充电，Lightning数据线，预计售价699~799美元（约4928~5633元）。

iPhone 12 Plus搭载一块6.1英寸OLED屏幕，搭载A14处理器，后置16MP双摄，前置12MP单摄，使用FaceID，配备4GB+128/256/512GB存储规格，内置3100mAh电池，支持5G（Sub-Ghz），支持IP68级防水，支持无线充电，Lightning数据线，预计售价799~899美元（约5633~6338元）。

iPhone 12 Pro搭载一块6.1英寸OLED屏幕，支持120Hz屏幕刷新率，搭载A14处理器，后置16MP三摄，前置12MP单摄+3D ToF镜头，使用FaceID，配备6GB+128/256/512GB/1TB存储规格，内置3100mAh电池，支持5G（毫米波），支持IP68级防水，支持无线充电，USB C数据线，预计售价999~1099美元（约7043~7748元）。

iPhone 12 Pro Max搭载一块6.7英寸OLED屏幕，支持120Hz屏幕刷新率，搭载A14处理器，后置16MP三摄，前置12MP单摄+3D-ToF镜头，使用FaceID+屏下指纹识别，配备6GB+128/256/512GB/1TB存储规格，内置4000mAh电池，支持5G（毫米波），支持IP68级防水，支持无线充电，USB C数据线，预计售价1099~1199美元（约7748~8453元）。