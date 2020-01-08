为了获取罪犯的手机数据，FBI和苹果又开杠了

北京时间1月8日早间消息，据国外媒体报道，苹果公司和美国联邦调查局（FBI）再一次产生了分歧，这一次双方的焦点依然是执法机构是否应该有权力要求科技企业为其提供协助，从而获取犯罪嫌疑人的设备中的数据。

FBI希望解锁穆罕默德·阿尔沙姆拉尼（Mohammad Alshamrani）的手机，此人涉嫌于去年12月6日在美国佛罗里达州彭萨科拉的一个海军基地疯狂射击，导致3人死亡。

FBI总法律顾问达娜·博恩特（Dana Boente）在发给媒体的一封信中表示，该部门的官员们已经寻求其他机构以及外国的第三方供应商的帮助，从而获得加密设备中的信息。

苹果公司回应称，他们正在就此事件与官方进行合作。然而这类问题很可能将会引发另一轮有关个人隐私和数据安全的辩论，这样的辩论已经让科技企业与美国司法部对立了数年的时间。近些年来，双方之间的争论逐渐升温，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）以及FBI高级官员要求获取更多的消费类技术，然而加密和隐私控制变得更加强大。

尽管在过去十多年中，FBI与科技企业在设备加密问题上一直争论不休，但是在另一起大规模枪击事件之后，这场争论到达了顶点。

2015年，一名枪手在加利福尼亚州圣贝纳迪诺射杀14人，此事件之后，美国司法部曾要求苹果开发一种软件，使执法机构可以解锁犯罪嫌疑人的手机。

FBI在加利福尼亚州中央地区法院起诉苹果。在这场诉讼中，苹果辩称，破解其加密设备，将会导致所有用户的数据和隐私面临风险，苹果在初步听证会中赢得了胜利。2016年，FBI最终撤诉，因为他们找到了一个第三方机构帮助其解锁设备，一直以来都有传言称该机构为以色列安全企业NSO Group。

之后FBI表示，该手机中不存在与此案相关的信息，尽管该机构曾表示，需要该设备的密码，在一定程度上是为了搜索可能正在策划进一步袭击的同谋。2016年，苹果也升级了设备的安全性，防止政府窥探用户数据。

自此之后，随着加密和设备安全性的不断提升，双方之间的争论也越演越烈。2019年7月，在FBI的一次会议上，巴尔对由执法机构官员和网络专家所组成的观众表示，使用加密技术的不仅仅是苹果的设备，还包Facebook的Whatsapp等应用，这给执法带来了阻力。

FBI局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在同一次会议上呼应了巴尔的观点，他指出，对2017年发生在德克萨斯州萨瑟兰斯普林斯教堂的枪击案的调查，也因无法获取嫌疑人的iPhone中的数据而放缓。

雷表示，一些技术机构曾为调查人员提供了协助。他提到了FBI与匿名科技公司之间进行的合作，帮助破获了两起之前未侦破的儿童性虐待案件。在一起案件中，来自新英格兰的一个小镇的线报称，一名9岁的女孩遭到了虐待。一家科技企业帮助调查人员对这个女孩进行了定位，并成功将其解救。在另一起案件中，在一家匿名科技企业的帮助下，两名年轻女孩在不到12个小时之内被解救。