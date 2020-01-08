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CES 2020：宝马全电动SUV iNext将成为首款5G高档车

2020/1/8 13:59:36来源：TechWeb作者：小狐狸责编：孤城评论：

1月8日消息，据国外媒体报道，宝马在2020年的国际消费电子展（CES）上宣布，该公司即将推出的iNext全电动SUV将在2021年推出时成为首款搭载标准5G无线网络的高档车。

宝马的目标是，成为第一家在量产汽车上提供5G连接的豪华汽车制造商。该公司的iNext概念车的量产版本将于2021年中期推出，它将成为宝马首款具有5G功能的车型。

宝马iNext内置的SIM卡将被用于提供5G功能，这意味着司机和乘客不必为了利用数据速度而携带单独的5G设备，比如智能手机或平板电脑。

该公司工程部门的负责人克劳斯·弗罗里希（Klaus Fröhlich）表示，在本世纪20年代初，5G技术将逐步推广到整个车型组合中，不过集成程度会根据模型和它所针对的地区而有所不同。

目前，宝马和三星正在联合开发供汽车使用的新一代5G远程信息技术组件，宝马的工程团队负责将其整合到iNext的新电气系统架构中。

本周二，三星也表示，由其全资子公司哈曼联合开发的5G远程信息控制单元（TCU）将安装在宝马的iNEXT电动汽车上，计划从2021年开始量产。

宝马与三星合作开发的5G远程信息技术组件，是第一个支持高精度全球导航卫星系统（GNSS）的组件。因此，车辆的地理定位不仅更加准确和可靠，而且还符合法定要求。

这项技术被认为是实现iNext 3级自动驾驶能力以及下一代信息娱乐功能（如流媒体视频游戏）的关键。这绝不是一项负担得起的技术，但宝马高管表示，可以通过向客户提供一系列付费数字服务来收回投资。

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关键词：CES2020宝马SUV

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