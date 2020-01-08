CES 2020奇葩产品：电脉冲治焦虑，AI灭蚊器，激光生发帽

1月8日消息，据外媒报道，在今年的CES展会上，有4500多家参展商展示了数万种设备，其中包括许多令人忍俊不禁的古怪科技产品，包括用人工智能+激光笔找蚊子的科技组合。即使它们无法被用于解决非常严肃的问题，但毫无疑问，这里面充满了创造力因素。

4moms的Mamaroo睡觉摇篮

▲图1：4moms首席执行官加里·沃特斯(Gary Waters)

仅在新生儿出生第一年，父母就要失去大约六周的睡眠时间，这通常让他们觉得疲累不堪。为此，4moms在Mamaroo婴儿座椅的基础上，开发了Mamaroo睡觉摇篮，它可以通过模仿父母的动作摇晃和抚慰婴儿。首席执行官加里·沃特斯(Gary Waters)表示：“我们都有需要休息的时刻，使用像抚慰摇篮这样的东西来让宝宝保持开心是可行的。”

Reliefband用电脉冲带消除焦虑

▲图2：Reliefband旅行系列可以帮助缓解旅行时的晕车等痛苦

Reliefband的可穿戴设备看起来像手表，但你可以在旅行几天后扔掉Travel Series腕带。它们不仅能够应对晕车，还有助于治疗宿醉、偏头痛、化疗恶心和晨吐，并作为术后手术止吐的辅助手段。所以，这款产品可以让你的宿醉变得可以忍受。

Alpha-Stim用电脉冲治疗焦虑

▲图3：Alpha-Stim用电脉冲治疗焦虑

电脉冲可以做的不仅仅是电击抢劫犯。Alpha-Stim是获得FDA批准的非药物处方药医疗设备，可以安全有效地治疗焦虑、失眠、抑郁和疼痛，没有持久的副作用或上瘾风险。Alpha-Stim可通过颅电刺激(CES)输出一种安全、无痛的微电流，让使用者的身体和大脑恢复正常和平衡。有100多项临床研究已经证明了该设备的安全性和有效性，其中包括英国MD Anderson癌症研究中心和NHS最近进行的研究。

Luple数字咖啡因灯

▲图4：Luple的数字咖啡因灯

韩国公司Luple创造了“数字咖啡因灯”。如果你正在学习，想要集中精力，Luple会发出相应的光线。如果你困了，想打个盹，它会发出不同的光。该公司正在研究哪种波长对人体更健康，并表示这种“以人为本的照明方式”比喝咖啡保持清醒的效果更好。

Bzigo使用AI和激光笔找蚊子

▲图5：bzigo使用计算机视觉寻找蚊子

Bzigo花了几年时间研究如何发现嗡嗡乱飞的蚊子，该公司想出了人工智能和激光笔的组合。AI摄像头会首先扫描飞行或静止的蚊子，发现目标后，激光笔会照亮落在墙上的蚊子，这样你就可以去碾死它。或者，如果你的猫喜欢追逐红点，也许可以让它帮你完成杀蚊大计。

Charmin的SmellSense浴室气味检测器

▲图6：Charmin的SmellSense

Charmin已经制作出原型，可以嗅出浴室里有没有难闻的气味。如果检测到它们，当你询问进入卫生间是否安全时，它会给出否定答案。Charmin还演示了名为Rollbot的机器人，当你在上大号时，它会给你带来卫生纸。

激光促进毛发生长

▲图7：HairMax用特定棒球帽促进头发生长

许多人都听说过激光脱毛，但来自美国佛罗里达州博卡拉顿的HairMax公司反其道而行，展示了第一台用列克星敦激光治疗脱发和刺激头发生长的设备，它是七项临床研究的主题。该公司表示，这种帽子可以帮助用户每平方英寸长出129根新头发。

Opte精密护肤

▲图8：OPTE精密护肤去污剂

在过去十年中，托马斯·拉贝(Thomas Rabe)始终在试图找出如何将血清和化妆品只涂在我们面部需要的部位。结果，在宝洁风险投资公司的孵化下，产生了Opte Precision护肤品去污剂。它使用喷墨技术在面部瑕疵上喷洒微小的血清斑点，使它们消失。现在这款设备体积更小，价格也更实惠。它将于今年夏天上市，价格尚未确定。