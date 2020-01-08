苹果重返CES，隐私主管自辩：iPhone容易丢，所以要难破解

1月8日消息，据外媒报道，最近苹果再次就解锁iPhone问题与美国执法部门和政界人士爆发冲突，该公司全球隐私高级总监简·霍瓦特（Jane Horvath）在CES“首席信息官圆桌论坛”上为该公司使用加密技术进行辩护。

霍瓦特在讨论中表示，iPhone很容易丢失或被盗，因此苹果需要确保设备被加密，以保护上面存储的健康和支付信息等数据安全。

美国FBI最近再次要求苹果帮助其获取iPhone上的信息，这部手机是去年12月份在佛罗里达州海军基地杀害三人的枪手所有。枪手已经死亡，但其手机被密码锁定并加密，因此调查人员无法获得设备中的数据。

苹果在美国当地时间周二发布的声明中表示：“一个月前，当FBI要求我们提供与此案有关的信息时，我们向他们提供了我们拥有的所有数据，我们将继续用我们掌握的数据支持他们。”

苹果定期对搜查令做出回应，允许调查人员访问存储在其服务器上的数据，如用户的iCloud账户信息。然而，苹果过去曾拒绝帮助当局解锁iPhone以获取设备上的数据。该公司还辩称，iPhone的安全和加密意味着，即使苹果想访问这些信息也无能为力。

多年来，苹果和美国执法机构在平衡执法权限和用户隐私问题上始终存在冲突，最著名的是2015年FBI试图解密一名恐怖分子的iPhone。但苹果拒绝提供帮助，FBI最终求助于其他公司才成功解锁。

在CES的讨论中，霍瓦特的重点是宣传苹果严格的隐私标准，以及保护用户的措施。她说，苹果的目标是“让消费者控制方向盘”，确保他们完全控制自己的数据。苹果一开始就非常关注隐私问题，她解释说:“对于每款新产品，即使是在即将开始的设计阶段，我们都有隐私工程师和隐私律师与团队一起工作。”

霍瓦特还赞扬了苹果对隐私的承诺。她表示:“蒂姆·库克(Tim Cook)非常注重隐私保护，这一点也贯穿整个公司。”当被问及科技行业在保护用户隐私方面是否“做得足够”时，霍瓦特解释说：“我认为我们做得还不够，我们应该做得更多。事情正在发生变化，还不能说我们已经找到了灵丹妙药。”

不过，FTC委员斯劳特对这些隐私主管们的说法存在质疑，她“担心保护个人数据安全的全部责任都落在消费者身上”。对此，霍瓦特概述了苹果保护消费者的某些做法，比如苹果设备的默认设置就是在保护个人隐私，它在Siri和苹果地图中采用随机标识符，而不是追踪具体的个人帐户。

在CES论坛中，霍瓦特还描述了苹果将数据收集降至最低的方式，即收集与特定用户无关的信息。她举了一个与Siri相关的具体例子：当你向Siri询问天气时，苹果只会使用你所在城市的数据，以避免收集更具体的位置信息。但如果你让Siri帮助寻找附近的杂货店，Siri会输入纬度和经度数据，确保它能给出附近的准确推荐。

很明显，苹果的商业模式与Facebook大不相同，这是Facebook首席隐私官艾琳·伊根(Erin Egan)也要承认的。然而，在伊根看来，两家公司保护隐私的目标没什么区别。她说：“我们的商业模式与苹果不同，但我们都致力于保护隐私。我们提供的服务不同，但这并不意味着谁更注重隐私。”

伊根说，某些运行Facebook软件的硬件，包括Oculus虚拟现实头盔，可以在设备上处理数据。但她表示，Facebook与分享相关的许多功能都需要云计算帮助处理。她还表示，Facebook只收集运营其服务和与广告商合作所需的信息。